Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno separato le loro strade dopo anni d’amore in cui hanno appassionato i loro seguaci, che li avevano dolcemente soprannominati Ferragnez, facendo la crasi dei loro nomi. I due hanno annunciato la fine della loro lunga storia d’amore quasi un anno fa, ma le conseguenze di questa loro scelta amorosa stuzzicano ancora la curiosità di alcuni utenti del web.

Di recente, infatti, una seguace dell’imprenditrice digitale ha deciso di lasciare un commento sotto a un suo post, chiedendole notizie della fantastica Villa Matilda, in i Ferragnez hanno passato le ultime vacanze spensierate con i loro figli Leone e Vittoria Lucia Ferragni. L’influencer ha deciso di non glissare sulla domanda e di rispondere alla curiosità della sua seguace.

Chiara Ferragni, la risposta su Villa Matilda

Chiara Ferragni e Fedez sembravano vivere una vita spensierata e felice nell’estate 2023, quella che ha preceduto la loro separazione. La coppia, infatti, dopo aver superato la brutta malattia di lui e le voci che li volevano in crisi, seguite alla partecipazione al Festival di Sanremo, pareva aver ritrovato il giusto feeling.

In quei mesi il rapper e l’influencer hanno deciso di restaurare ben due case da sogno. La prima delle due dimore della coppia era l’appartamento a Milano City Life, diventato in seguito, anche se per poco tempo, la residenza della coppia. Per passare dei giorni spensierati parzialmente all’aria aperta, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di acquistare anche una meravigliosa magione di lusso in riva al Lago di Como, denominata Villa Matilda.

Dopo la separazione, la dimora è stata messa in vendita da Fedez e, di recente, l’influencer ha risposto a una domanda, lasciata sotto un suo post Instagram, che riguardava proprio la casa in cui aveva passato dei momenti felici con il rapper: “Che fine ha fatto la bella casa che avevi sul lago di Como?”. Chiara Ferragni ha voluto specificare che Villa Matilda non è mai stata veramente sua: “Era la casa del mio ex marito e la sta vendendo”.

Nelle ultime settimane il rapper si è trovato costretto a smentire delle voci che volevano la dimora sul Lago di Como già venduta a un inglese benestante, mentre la villa è ancora a oggi sul mercato.

Chiara Ferragni, la riflessione social

Chiara Ferragni utilizza i suoi canali social ufficiali per portare avanti le sue attività lavorative, ma anche per raccontare la sua vita quotidiana. Negli ultimi tempi l’influencer ha deciso di condividere su Instagram anche delle frasi motivazionali o delle riflessioni e così ha fatto anche il 22 gennaio 2025, quando ha postato una galleria di foto che la rappresentavano da piccola, accompagnata da una didascalia.

Chiara Ferragni con quelle foto ha voluto svelare che lei stessa e i suoi figli sono alla base di ogni sua scelta: “Tutto quello che faccio, lo faccio per lei (e per i miei figli)”.

Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez sembra che Chiara Ferragni sia nuovamente felice con Giovanni Tronchetti Provera e, secondo le ultime indiscrezioni, lui le avrebbe già regalato un prezioso anello.