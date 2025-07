Villa Matilda venduta, la cifra per l’ex casa di Fedez e Ferragni e chi l’ha comprata

Dopo mesi di rumors e acquirenti sfumati, è ufficiale: Villa Matilda è stata venduta. Il nido d’amore affacciato sulle sponde del Lago di Como, che per anni ha fatto da sfondo alla vita (e alle stories) di Chiara Ferragni e Fedez, ha finalmente un nuovo proprietario.

Un luogo che, tra foto patinate, feste in terrazza e weekend in famiglia, ha alimentato l’estetica di una delle coppie più seguite dei social come pochi altri. Ma a quanto è stata venduta e, soprattutto, chi ha deciso di investire in questo pezzo di storia Ferragnez?

Venduta Villa Matilda, la cifra

Una villa stupenda, incorniciata da uno dei laghi più esclusivi d’Italia e, per qualche tempo, punto fermo delle vacanze dei Ferragnez. Villa Matilda, lussuosa dimora che per mesi è rimasta in cerca di un nuovo proprietario dopo la fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez, è stata finalmente venduta.

Dopo mesi di voci e smentite, è arrivato il comunicato ufficiale. La nota congiunta diffusa da agenzia e proprietà spiega: “L’agenzia immobiliare La Reale Domus | Knight Frank e la società proprietaria FLV Immobiliare, controllata dalla holding di famiglia Zedef Srl, sono lieti di confermare il perfezionamento, in data odierna, della trattativa per la vendita di Villa Matilda”.

Ad acquistarla sarebbe stato un imprenditore del Nord Europa, di cui non è stato reso noto il nome, pronto a utilizzarla come seconda residenza.

E la cifra? Sembra che la villa sia stata venduta per ben 13 milioni di euro, una cifra ben superiore a quella dell’acquisto fatto dalla coppia. Ma d’altronde, parliamo di una villa da sogno: oltre 400 metri quadrati su due livelli, piscina panoramica, darsena privata, un giardino enorme e perfino una dependance.

Un nuovo inizio per l’immobile, ma con ancora addosso l’eco di una delle storie d’amore più chiacchierate degli ultimi anni.

Villa Matilda dopo i Ferragnez: un addio a piccoli passi

Era il 2023 quando Chiara Ferragni e Fedez, acquistando Villa Matilda, avevano concentrato sull’immobile l’idea di poter costruire un secondo rifugio per la famiglia: momenti di relax, feste con gli amici, giornate in piscina con Leone e Vittoria in un luogo di piena spensieratezza che porta il nome dell’iconica cagnolina di Chiara.

Ma, dopo la separazione, il destino della casa è diventato incerto. Nel pieno di una crisi famigliare ben illuminata da riflettori spesso fin troppo invasivi, Fedez ha iniziato ad occuparsi della vendita: una trattativa lunga e complicata, segnata da indiscrezioni, smentite e voci su presunti acquirenti. Notizie che il rapper ha sempre ridimensionato, spesso direttamente tramite i suoi canali social.

Ma ora, le cose sembrano davvero essersi concretizzate. Un tassello ulteriore che chiude definitivamente una storia d’amore che, tra alti e bassi, ha portato i Ferragnez a prendere strade diverse provando a ricreare una nuova serenità per entrambi.

Una casa che è stata, a suo modo, co-protagonista di una narrazione che ha fatto sognare i fan: silenziosa ma presente nelle fasi salienti della loro storia pubblica, ora si prepara a una nuova vita, forse lontana dai riflettori, ma non dal fascino.