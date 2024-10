Ferragnez, nessuno vuole comprare Villa Matilda sul Lago di Como: perché è ancora invenduta

Cinque mesi e ancora nessun segno di un nuovo proprietario per Villa Matilda. Nonostante il fascino del Lago di Como e la fama che circonda Chiara Ferragni e Fedez, la loro elegante residenza di Pognana Lario rimane invenduta. Se pensavate che bastasse il richiamo delle celebrità per chiudere in fretta una compravendita di lusso, ripensateci.

Michele Masneri de Il Foglio insinua che il chiacchiericcio sul divorzio in arrivo possa aver complicato la vendita, ma la verità è che qui i problemi sono ben più tangibili. Il costo, le difficoltà per raggiungere la villa e le ristrutturazioni che non sono piaciute ai possibili acquirenti sono i motivi principali per i quali la villa è ancora invenduta.

Prezzo da capogiro per una villa senza acquirenti

A un anno dall’acquisto per una somma stimata intorno ai cinque milioni, Villa Matilda è sul mercato, e questa volta il prezzo è quasi raddoppiato, toccando quota dieci milioni. Certo, parliamo di una villa che si trova proprio di fronte alla dimora italiana di George Clooney, e che offre tutto il lusso che ci si aspetta da una simile dimora. Ma, a quanto pare, la sfilza di potenziali acquirenti (ben dieci) che l’hanno visitata non si è trasformata in una trattativa conclusa. E no, non è tutta colpa delle indiscrezioni sul divorzio dei Ferragnez.

La bellezza non basta: i veri ostacoli alla vendita

Piscina a sfioro? Check. Vista mozzafiato sul lago? Check. Ma c’è un problema che nemmeno i toni neutri e sofisticati dell’arredamento su misura riescono a mascherare: la villa è raggiungibile solo via barca. E non è esattamente il sogno logistico di ogni compratore. A ciò si aggiunge una ristrutturazione firmata Ferragni-Fedez che non ha entusiasmato i potenziali compratori. Sì, sembra che nemmeno una (ex) coppia iconica come loro riesca a far decollare una villa a 10 milioni con accesso limitato e lavori di restyling discutibili.

Pognana Lario non è certo un posto facile da raggiungere: siamo sull’altra sponda del lago, in un’area più selvaggia e meno accessibile rispetto alla comoda autostrada. Ci vogliono trecento scalini per arrivare alla villa, un percorso che, con la pioggia, si fa pure avventuroso.

Lusso, su misura, e ancora invenduto

La proprietà non si fa mancare nulla. Tra i dettagli esclusivi c’è anche una barca realizzata ad hoc per gli spostamenti da e verso la villa. Ma la vera star è la piscina a sfioro che si affaccia direttamente sul lago, perfetta per quelle Instagram stories di cui Chiara Ferragni, che la si odi o la si ami, è stata maestra indiscussa. Eppure, nessuno sembra disposto a fare l’investimento. Anche il giardino di mille metri quadrati, con doppia area relax, non sembra aver convinto i visitatori. Forse è il prezzo? O forse la limonaia trasformata in dependance per il personale di servizio non è più un grande incentivo?

La residenza offre interni dal design esclusivo, con una cucina in marmo e un salotto dalle otto porte finestre che si affacciano su una vista da urlo. Al piano superiore, la zona notte si sviluppa in tre camere da letto e due bagni, con toni tenui che vanno dal giallo al grigio. L’ascensore interno completa il quadro del comfort, ma evidentemente non basta per convincere gli acquirenti a fare il grande passo.