“Guerra tra Fedez e Ferragni”: lei respinge l’offerta “irrisoria” del rapper

Chiara Ferragni e Fedez

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni si sta trasformando in una vera e propria battaglia legale, con la questione dell’assegno di mantenimento al centro del conflitto. Nonostante le promesse di un divorzio pacifico, le tensioni tra la coppia sembrano crescere, come rivelano le ultime notizie diffuse dal settimanale Oggi.

Fedez vs Chiara: le cifre del mantenimento

Secondo le informazioni circolate, la separazione legale tra Fedez e Chiara Ferragni dovrebbe essere formalizzata entro un mese. La primavera del 2025 potrebbe segnare la conclusione del divorzio definitivo.

Il settimanale Oggi ha approfondito le cifre in gioco, chiarendo che l’assegno di mantenimento è il vero nodo della questione. Fedez offre 5.000 euro al mese, ma Chiara Ferragni ha chiesto una cifra ben più alta, 20.000 euro. Questo divario sostanziale ha inasprito ulteriormente i rapporti tra i due, già messi a dura prova dalla separazione.

La sua determinazione nel perseguire l’importo richiesto fa capire quanto sia disposta a combattere per il loro benessere. Al momento, l’assegno di mantenimento rappresenta non solo una questione economica, ma anche un simbolo di riconoscimento del valore del suo ruolo di madre.

I retroscena della separazione e i conflitti legali

A rendere la situazione ancora più complessa ci sono le varie problematiche legali che Fedez e Chiara stanno affrontando. Se da un lato Chiara Ferragni deve affrontare un processo per frode legato al famigerato “pandoro-gate“, dall’altro Fedez è coinvolto in polemiche riguardanti le sue guardie del corpo e le inchieste sugli ultras di Milan e Inter. Questo clima di tensione non fa che complicare ulteriormente la situazione.

Nonostante le difficoltà, entrambi i protagonisti della vicenda hanno mostrato la volontà di risolvere la questione nel modo più rapido possibile. Ma la guerra legale sembra inevitabile, con Chiara Ferragni decisa a non scendere a compromessi.

Lo scontro pubblico e l’influenza sui social media

In questo contesto, l’immagine che la coppia ha costruito nel tempo è in crisi. I Ferragnez, una delle coppie più seguite sui social, sono ora al centro di un gossip che non si ferma alle sole questioni economiche.

Chiara, seguita da 28,7 milioni di follower, ha ricominciato a postare le sue storie su Instagram, un segnale di ritorno alla normalità. “Sono ad Atene, mi fa strano parlare nelle storie, ma voglio tornare a farlo piano piano”, ha detto, dando un’idea della sua condizione attuale.

Le voci su un possibile incontro con la giornalista Francesca Fagnani, che la vorrebbe come ospite nella prossima stagione di Belve, aggiungono un ulteriore elemento di interesse a questa storia già complessa. Chiara Ferragni continua a mantenere alta l’attenzione mediatica su di sé, e i suoi fan sono curiosi di sapere come affronterà le prossime sfide.

La questione dei figli: il fulcro della disputa

Sotto il profilo emotivo, la questione dell’assegno di mantenimento non riguarda solo le cifre, ma tocca anche la vita dei due bambini. Leone e Vittoria sono al centro di ogni decisione presa da Fedez e Chiara. Entrambi i genitori sembrano concordare sul fatto che il benessere dei figli debba essere una priorità, ma la loro visione su come garantirlo sembra divergere.

Mentre Chiara chiede un assegno che ritiene adeguato alle esigenze quotidiane e future dei bambini, Fedez sembra riluttante a esaudire tali richieste.