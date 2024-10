Chiara Ferragni, bagno di folla ad Atene: il nuovo progetto

Chiara Ferragni è volata ad Atene per inaugurare un pop up store del suo brand, e l’accoglienza è stata più che calorosa

Fonte: IPA Chiara Ferragni

In Italia è tutto chiuso per Chiara Ferragni: il matrimonio con Fedez, i negozi di Milano, le collaborazioni con i brand più noti e, da poco, anche il fascicolo di indagine che la vede pronta a essere rinviata processo. Così, l’influencer cerca il successo fuori dai confini nazionali e, a guardare l’accoglienza ricevuta ad Atene, sembra una tattica vincente.

Chiara Ferragni apre un negozio in Grecia

Era da molto tempo che Chiara Ferragni, che un tempo ne fu protagonista, non si vedeva più agli eventi che contano. A sfilate, inaugurazioni e feste glamour. Fingendo che il caso Pandoro non sia mai accaduto (d’altronde ha pagato una multa, non basta?) e prendendo le distanze dall’immaturo ex marito, l’imprenditrice digitale tenta oggi di riappropriarsi della propria immagine di donna di successo ma, con un pizzico di cautela, preferisce farlo all’estero, dove il crollo di gradimento è stato meno irruento.

Fonte: IPA

Dopo essere diventata testimonial di un brand per la cura dei capelli spagnolo, Ferragni punta adesso alla Grecia. Nei giorni scorsi si è recata nella capitale Atene, per presenziare all’inaugurazione di un pop up store della linea di make-up del brand che porta il suo nome presso uno dei centri commerciali più famosi della città. L’accoglienza è stata più che calorosa: ad attenderla una grande folla di giovani fan, cui Ferragni ha dedicato ben più di un momento tra selfie di gruppo e autografi.

Il look glamour in total black

Chiara Ferragni – la cui immagine è stata recentemente imbrattata da un irrispettoso dissing tra pseudo-rapper – ha dunque deciso di tornare ad essere glamour. Per l’inaugurazione del negozio ateniese ha scelto un completo da girl boss, classico ma non troppo e con un pizzico di sensualità. Si tratta di un completo total black composto da morbidi pantaloni a vita bassa e un gilet dal taglio maschile indossato sulla pelle nuda. Morbide onde sui capelli e grandi orecchini argento. Ai piedi, décolléte a punta nera cangianti.

Fonte: IPA

E se all’inaugurazione l’influencer ha scelto un completo semplice e maschile, si è trasformata in sirena alla cena organizzata dopo l’evento inaugurale. Ferragni ha sfoggiato un prezioso abito/tunico nera, monospalla e con ampi tagli cut out sul punto vita. Un abito da gran sera, reso ancora più prezioso da vistosi pendenti in diamanti.

L’influencer torna a parlare

La trasferta in Grecia è stata anticipata da un paio di stories come non si vedevano da tempo. Chiara è tornata a parlare ai propri followers su Instagram: “Mi fa strano, non parlavo da una vita, mi mancava e voglio tornare a farlo piano piano”. Con l’approccio da ‘non nascondo nulla’ che ha rappresentato per anni la sua strategia comunicativa, ha raccontato di qualche acciacco stagionale: “Sono arrivata ieri ma sono stata malissimo, tutto il giorno a letto, è strano perché non so cosa stia succedendo al mio fisico”.

Il racconto prosegue: “Anche settimana scorsa sono stata quattro giorni a letto a casa perché sono stata ko, super influenzata. Poi sono stata bene il weekend, sono uscita un po’, poi sono tornata a stare di me**a”. Che siano state le recenti vicende processuali ad intaccare il sistema immunitario dell’influencer? Chissà, lei non si risparmia sul proprio bollettino medico ma non nomina neppure per sbaglio la chiusura delle indagini sul caso Balocco.