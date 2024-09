Tony Effe: “Fedez bugiardo cronico. Chiara Ferragni? Ha usato un escamotage”

Fonte: IPA Tony Effe, Fedez, Chiara Ferragni

Tony Effe ancora contro Fedez. Dopo il dissing tra i due, che tanto sta facendo chiacchierare da giorni, il rapper romano è tornato ad attaccare il collega-rivale, con il quale c’è stato un acceso scontro a colpi di rime e strofe musicali. Nel mezzo della faida è finita anche Chiara Ferragni, ex moglie di Federico Lucia che la scorsa estate è stata paparazzata in compagnia del cantante di Sesso e samba. Un’amicizia che avrebbe infastidito, e non poco, l’ex giudice di X Factor.

Tony Effe, l’ultimo attacco a Fedez

Nella sua ultima intervista, Tony Effe si è definito “super tranquillo” dopo la bufera innescata con il suo dissing contro Fedez. “Fa parte del gioco”, ha detto serenamente. “Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica”, ha spiegato.

Tony, vero nome Nicolò Rapisarda, non ha però esitato a punzecchiare ancora una volta Fedez. In particolare Effe ha contestato la strofa “scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi”. Tony ha tagliato corto: “Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico”. Federico avrebbe dunque mentito sulla vicinanza tra Effe e la Ferragni, che si sono conosciuti grazie all’amica in comune Chiara Biasi, pure lei tirata in ballo nel pezzo di Fedez. “È solo musica”, ha sottolineato Tony.

Ma Tony Effe ha qualcosa da dire anche su Chiara Ferragni, che è intervenuta sui social per chiedere di essere tenuta fuori dalla vicenda e di lasciare in pace i figli Leone e Vittoria che, su richiesta di Fedez, non vengono più mostrati sui social, dove erano fino a pochi mesi fa delle vere e proprie baby star. “Dire ‘lasciate in pace i bambini’ è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male”, ha fatto notare Tony.

Che ha poi ammesso di aver riso quando ha visto l’ex fidanzata Taylor Mega nel videoclip di Fedez e ha giurato di non essere misogino: “Io lavoro con le donne e le tratto benissimo. È solo musica e bisogna leggere quel verso nel contesto: è rap. Si usano quelle parole, quella forma. Si raccontano cose belle, cose brutte, si raccontano le donne in tutte le sfaccettature”, ha assicurato.

Le ultime novità sugli ex Ferragnez

Lo scontro con Tony Effe ha in qualche modo agevolato Fedez, il cui nuovo album è balzato in cima alle classifiche musicali, come osservato da Striscia la notizia, che ha consegnato all’artista l’ennesimo Tapiro d’oro.

Dal canto suo Chiara Ferragni sta cercando di tornare sulla cresta dell’onda dopo un anno complicato, che ha stravolto la sua vita privata e professionale. “Mi sto ricostruendo”, ha confidato l’influencer e imprenditrice digitale che prima è stata scelta come testimonial di un brand vegano e poi è tornata alla Fashion Week di Milano.