Fedez contro Tony Effe, Chiara Biasi replica: il commento al vetriolo sparisce

Fonte: IPA Chiara Biasi e Fedez

La guerra tra Fedez e Tony Effe ha coinvolto diversi nomi che gravitano nel mondo dei social, tra i quali spicca anche quello di Chiara Biasi, celebre influencer e cara amica di Chiara Ferragni. Nello scambio di frecciate in versi tra i due rapper Fedez ha nominato anche la 34enne, che ha deciso di replicare con un commento apparso tra le storie di Instagram nella notte e poi misteriosamente scomparso.

Chiara Biasi risponde alla frecciata di Fedez (poi cancella)

Il dissing tra Fedez e Tony Effe sta continuando a “mietere” vittime: tutto è cominciato quando Tony Effe ha postato il suo brano con alcuni riferimenti a Chiara Ferragni (“Chiara dice che mi adora”, recita una delle strofe del pezzo del rapper), che ha scatenato l’ira di Fedez, che ha prontamente replicato con il brano L’infanzia difficile di un benestante, allusione non troppo velata alle affermazioni del collega, che in un’intervista aveva raccontato che il padre gli forniva “solo” 150 euro a settimana come paghetta.

Nel pezzo dell’ex marito di Ferragni non è mancato un riferimento a Chiara Biasi, cara amica dell’imprenditrice digitale e anche lei influencer di successo, rea in questo scambio di frecciate di aver sostenuto con un commento il brano di Tony Effe, da tempo suo amico.

Il rapper evidentemente non ha gradito il gesto dell’influencer, finita anche lei tra i versi del brano, che di certo non sono lusinghieri, visto che alludono al fatto che lei e Tony Effe avrebbero fatto uso di droga insieme: “Con Chiara Biasi a farti di keta / Parlate di gossip vi fate la piega”.

L’amica di Chiara Ferragni ha deciso così di replicare a Fedez, pubblicando nella notte tra le sue storie di Instagram una citazione che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Haters gonna hate, we gonna elevate“, ovvero “Gli odiatori odieranno, noi ci eleveremo”.

La storia però è in poco tempo sparita dal suo profilo, non prima però che venisse notata dagli appassionati di gossip: l’influencer ha deciso di lanciare la sua frecciata e anche se ha deciso di cancellarla il messaggio sembrerebbe comunque essere arrivato al destinatario.

Chiara Biasi, le polemiche sul suo conto

Non è la prima volta che Chiara Biasi finisce al centro delle polemiche e delle bufere mediatiche. L’influencer per molto tempo è stata accusata di non proporre un modello salutare da imitare, soprattutto per le più giovani, a causa della sua eccessiva magrezza, che lei ha sempre giustificato con l’assunzione di molti farmaci per un’ischemia avuta all’età di vent’anni.

Biasi è spesso stata definita anoressica, cosa che si è ritrovata a smentire in più di un’occasione: “Basta fare i dottori. Iniziate a fare gli psicologi e a smetterla di lasciare commenti senza un minimo di tatto o addirittura con insulti”, aveva commentato tempo fa sui social.

Ma non solo: vittima di uno scherzo de Le Iene, l’influencer era finita al centro delle polemiche per aver pronunciato una frase che aveva provocato indignazione tra gli spettatori. “Io per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!”, aveva dichiarato quando le avevano proposto una pubblicità a cui non voleva partecipare.

Viste le conseguenze Biasi aveva provato a giustificarsi: “La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice… ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo “pulito”. Io per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water”.