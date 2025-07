Chiara Biasi racconta l’ischemia: “Ho perso l’udito all’orecchio destro”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Biasi

Chiara Biasi racconta uno dei momenti più duri della sua vita quando venne colpita da un’ischemia cerebrale che le causò moltissimi problemi. L’influencer da 4,3 milioni di followers si è raccontata in un’intervista rilasciata nel podcast H3ROESPODCAST in cui ha scelto di raccontare un fatto privato e doloroso avvenuto qualche tempo fa.

Chiara Biasi racconta l’ischemia cerebrale

“Ho avuto un’ischemia cerebrale che mi ha causato dei problemi che mi porto avanti nella vita”, ha raccontato Chiara Biasi. L’influencer ha spiegato che tutto era iniziato come una banale otite. “Non avevano capito subito fosse un’ischemia, inizialmente pensavano fosse un’otite acuta, un virus – ha spiegato -. Comunque l’ho avuta e ho bloccato gli studi e tutto. Non riuscivo neanche a leggere, avevo la labirintite, ho perso l’udito all’orecchio destro. Mi alzavo dal letto e non riuscivo a stare in piedi”.

Un calvario, quello affrontato dalla modella, durato un anno. “Tutto è iniziato con l’orecchio che mi fischiava. Poi sono dovuta stare a casa proprio, fisicamente. Non sapevano se fosse un virus… alla fine mi hanno portata in ospedale”. Per un lunghissimo periodo l’influencer è stata costretta ad assumere cortisone che le ha cambiato completamente il corpo: “Avevo preso 10 kg, neanche mi riconoscevo. Ero più gonfia però avevo ricominciato a lavorare con i social”, ha svelato.

La rinascita di Chiara Biasi

L’ischemia cerebrale è stata una prova durissima da affrontare per Chiara Biasi e ha lasciato nella modella dei segni indelebili. Dopo un periodo difficile, Chiara ha iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel e, a poco a poco, è rinata, riprendendo in mano la sua vita.

“Quando ho interrotto il cortisone, mi sono iniziata a sgonfiare – ha rivelato -. Da lì hanno iniziato ad accusarmi di essere troppo magra, ma semplicemente era il cortisone che è andata via. Poi da lì è ripartito il lavoro, mi sono trasferita in Puglia per amore. Il problema all’udito mi è rimasto ma non avevo più labirintite, non prendevo più farmaci: mi sentivo proprio che avevo tolto tutto quello che è stato il calvario per un anno”.

Classe 1990, Chiara Biasi è una delle influencer più amate e conosciute in tutto il mondo. Appassionata di moda e imprenditrice, negli anni ha costruito un rapporto speciale con Chiara Ferragni, diventata una delle sue migliori amiche. Le due si sono sempre sostenute e supportate a vicenda nel corso degli anni, superando insieme i momenti più difficili.

