Fonte: IPA Tony Effe e Fedez

C’è aria di dissing tra Fedez e Tony Effe. E pare proprio che c’entri ancora Chiara Ferragni. Tra l’imprenditrice digitale e la voce di Sesso e samba sembrava esserci del tenero, ma le circostanze (e anche lui) hanno smentito ogni tipo di rapporto sentimentale tra loro. Eppure, ora che le vacanze sono finite, Nicolò Rapisarda ha ripreso con la sua musica e ha colto l’occasione per provocare il “collega”, in poche parole che parevano proprio rivolte alla sua (quasi) ex moglie.

Tony Effe provoca Fedez su Chiara Ferragni: la replica

“La Chiara dice che mi adora”, scrive Tony Effe in una delle sue stories su Instagram e non ci sono motivi per non ritenere che parli proprio dell’imprenditrice cremonese. Nel frattempo, lei è appena tornata al lavoro in quel di Madrid mentre Fedez assiste alle provocazioni del rapper di Miu Miu. E non resta di certo a guardare. La replica arriva infatti rapidamente: “Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza”.

La strofa di Tony Effe, comunque, recita esattamente così: “La Chiara dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da tr**a, la tua bevanda sa di pis**o, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido”. E aggiunge una foto di Fedez, ritratto con la Polizia, che accompagna con un invito all’incontro: “Ti aspetto Pinocchio”.

Il rapporto di Chiara Ferragni con Tony Effe

Si era a lungo parlato di un possibile flirt tra loro, ma lui aveva specificato che tra loro non c’era mai stato niente se non un’amicizia. Non erano comunque mancate le allusioni da parte di Chiara Ferragni, che aveva indossato Miu Miu (riferendosi probabilmente al titolo del brano di Tony Effe) per alcuni giorni. Il tutto si è però spento rapidamente, soprattutto perché entrambi hanno manifestato interesse per altre persone.

Fedez, invece, ha ripreso in mano la sua vita e ha ripreso con la musica, che aveva lasciato da parte per occuparsi dei suoi progetti imprenditoriali e della sua salute. Ora che è tornato single, ma con due figli da crescere, la sua prospettiva è cambiata ma ai dissing sembra proprio non voler rinunciare. E quello con Tony Effe non è ancora iniziato. Tra i due non c’è mai stata simpatia, ma dal giorno zero della separazione è tutto precipitato rapidamente.

La via da imboccare dovrebbe essere quella che permette di voltare pagina rapidamente, nonostante il matrimonio con Chiara Ferragni abbia rappresentato un capitolo importante della sua esistenza, ma pare che non ci sia modo per cambiare rotta. L’estate trascorsa con i suoi figli gli è servita per riordinare le idee, nonostante la salute non l’abbia sostenuto in tutte le occasioni. A ricordarle del suo amore passato ci ha pensato ancora Tony Effe, oltre al pool di avvocati che sta trattando per la separazione consensuale. Pare che Chiara Ferragni abbia deciso di rinunciare al mantenimento dei figli di cui si occuperà da sola: Fedez potrà contribuire per le spese scolastiche e per quelle mediche.