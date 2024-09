Chiara Ferragni e Fedez divorziano: perché lei ha rifiutato il mantenimento

Chiara Ferragni e Fedez avviano le prime pratiche per il divorzio ma lei avrebbe già rinunciato al mantenimento per Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez divorziano. La notizia non giunge di certo inaspettata, visto quello che è accaduto negli ultimi mesi, ma ora i due coniugi hanno aperto il tavolo delle trattative per la separazione legale e di certo non mancano i primi intoppi. A riportare le ultime novità sulla fine del matrimonio tra i Ferragnez è stato Gabriele Parpiglia, che ha inoltre specificato di come l’imprenditrice digitale abbia rifiutato in tronco il mantenimento per i due figli proposto dai legali del rapper di Rozzano, sbarrando così ogni ingerenza del suo futuro ex marito sulla crescita dei figli che potrà però vedere a weekend alternati secondo quanto dispone la legge.

Perché Chiara Ferragni ha rifiutato il mantenimento per i figli

Il futuro dei figli di Chiara Ferragni e Fedez, appartiene solo a lei. L’influencer avrebbe infatti rifiutato la cifra proposta per il mantenimento di Leone e Vittoria, dei quali avrebbe deciso di occuparsi da sola. Il loro padre può però vederli a weekend alternati con possibilità di pernottamento in casa sua, oltre a farsi carico delle spese scolastiche ordinarie e delle spese mediche. Sembra inoltre che l’entità della somma non corrispondesse alle aspettative del pool di legali di Ferragni, che avrebbero così avanzato una proposta differente.

Una separazione senza possibilità di ritorno, quindi, per l’ex coppia d’oro dei social che oggi appare più lontana che mai. Di quell’amore che mostravano su Instagram non è rimasto praticamente nulla. Certo, ci sono i due bambini che entrambi amano moltissimo, ma di quello che hanno costruito non filtra neanche l’ombra. Probabilmente era questo che volevano quando hanno deciso di separare le loro strade, che dalla divisione si sono incrociate di nuovo solo per discutere dei dettagli del divorzio.

La nuova vita di Fedez e Chiara Ferragni

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non è che un ricordo lontano. I due hanno voltato pagina piuttosto rapidamente, prima lui mostrandosi con Garance Authiè e con una serie infinita di altre ragazze, poi lei che avrebbe già iniziato una relazione con il manager Silvio Campara con il quale pare essere finalmente molto felice. Al centro ci sono i due figli che si dividono tra l’amore di mamma e di papà che da tempo non vediamo più sui social probabilmente per un accordo che intercorre tra di loro.

Lui, poi, ha avuto ancora una serie di problemi di salute che l’hanno costretto a diverse corse in ospedale. Ora sta bene e sta pensando alla sua musica, che in parte aveva abbandonato per dedicarsi ai suoi progetti imprenditoriali. È tornato in radio con Emis Killa con il brano Sexy Shop, il cui testo contiene anche un dissing verso Chiara Ferragni. Il rapper ha inoltre promesso che presto uscirà il suo nuovo album, concepito a distanza di molti anni dal precedente, e ha già iniziato a lavorarci sopra. L’estate è ormai finita e, dopo le vacanze in Sardegna con il cane Silvio e i suoi bambini, è tornato in città per lavorare. Qui ha ritrovato anche sua moglie Chiara Ferragni, con la quale sta definendo i dettagli del divorzio.