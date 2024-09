Chiara Ferragni: “Mi sto ricostruendo”. Il nuovo lavoro (in Spagna)

Fonte: IPA Chiara Ferragni torna a lavorare a Madrid dopo un lungo periodo di crisi: "Ora mi sento libera", ha detto

È arrivato il tempo della rinascita per Chiara Ferragni. Dopo mesi e mesi in silenzio, lontana dalla scena pubblica e al centro di gossip e indiscrezioni, prima per il pandoro gate e poi per la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale ha finalmente ripreso in mano le redini della sua carriera. Ha scelto di ripartire dalla Spagna, dove è riuscita a trovare una collaborazione importante, ed è apparsa più determinata ed energica che mai. Libera dal passato e decisa a cambiare il suo futuro.

Il nuovo lavoro di Chiara Ferragni in Spagna

Chiara Ferragni è volata a Madrid per presentare la sua nuova collaborazione con il marchio Goa Cosmetics, che ha appena lanciato una nuova linea di prodotti per capelli. “Voglio mostrare di più la mia vera identità”, ha detto Chiara durante l’incontro con la stampa spagnola. “Penso che tutti sappiano che non sono stati i mesi più facili della mia vita, per questo li apprezzo ancora di più di prima di poter tornare al lavoro e incontrare persone che mi apprezzano, che capiscono il mio modo di vivere. Lavorare, emoziona moltissimo anche me”, ha aggiunto.

L’incontro con Goa Cosmetics, brand di bellezza vegano, è arrivato nei mesi scorsi, in un momento davvero difficile per Chiara. Ma i fondatori del marchio, Alejandro e Mar, hanno fatto di tutto per convincere la Ferragni a lavorare con loro. “Mi hanno detto che si fidavano di me, che mi stimavano e questo mi ha dato tantissima fiducia. Adesso mi sento molto meglio e poter essere qui a Madrid, a parlare del brand, rende tutto questo ancora più speciale”, ha spiegato l’ex moglie di Fedez.

“Ho un’energia che non ho mai avuto prima e mi sento molto libera. Mi sento responsabile del futuro, orgogliosa di quello che sono, così entusiasta per i prossimi capitoli. Mi sto ricostruendo. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui lavorare, ora lo sono ancora di più”, ha affermato con grande entusiasmo la 37enne, che per l’occasione ha sfoggiato una camicia bianca dal taglio maschile abbinata ad una gonna lunga a tubino, di colore grigio e a vita alta. A completare il look – da vera donna in carriera – una cinta, dei tacchi a punta e alcuni bracciali.

Durante la presentazione a Madrid, l’influencer ha puntualizzato che vuole concentrarsi su se stessa, essere una “brava persona” e “la migliore madre” per i suoi figli. “Sto solo cercando di essere una brava persona e di essere onesta con me stessa, fedele a me stessa. È difficile perché ci sono così tante cose di cui vorrei parlare in questo momento, ma non è il momento giusto. Per me, che ho sempre voglia di condividere tutto, è dura, ma verrà il momento in cui racconterò tutto quello che è successo e anche la mia situazione personale”, ha assicurato.

Dunque arriverà, prima o poi, la versione di Chiara Ferragni sull’addio all’ex marito Fedez ma anche sulla nuova storia d’amore con l’imprenditore Silvio Campara, che avrebbe lasciato la moglie per lei.

Chiara Ferragni e il grande amore per la Spagna

Tra una domanda e l’altra, Chiara Ferragni non ha nascosto il suo amore per la Spagna: “Insieme all’Italia è il mio Paese preferito – ha ammesso – Lo spagnolo è la lingua più romantica del mondo, vorrei impararlo. Madrid e Roma sono le mie città europee preferite. E so che essendo italiana non dovrei dirlo, ma Madrid è elegante, ancora più chic”.

Ha poi raccontato di quando ha visitato Madrid qualche mese fa insieme ai figli Leone e Vittoria: “Abbiamo passeggiato per la città e abbiamo trascorso molto tempo nel Parco del Retiro, è molto bello. Abbiamo provato a salire sulle barchette, ma la coda era interminabile perché era il fine settimana. Che delusione per i miei figli, perché non siamo riusciti a farlo”.

Secondo alcune indiscrezioni il prossimo obiettivo di Chiara Ferragni è quello di farsi conoscere ancora di più dal pubblico spagnolo, contando anche sull’amica e collega Alice Campello, tra le influencer più amate in Spagna, tanto da restare a vivere a Madrid dopo la rottura con Alvaro Morata. Si vocifera inoltre di progetti con l’America Latina. Ma tempo al tempo: chi vivrà, vedrà.