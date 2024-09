Alice Campello pronta a tornare in Italia, con Morata non è finita: “Per lui ucciderei”

Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 e sposati a Venezia nel 2017

Né con te, né senza di te. Ci sono coppie il cui destino sembra indissolubile per un motivo o per l’altro, al di là della separazione. Ed è quello che sta succedendo con Alice Campello e Alvaro Morata, che restano uniti e vicini nonostante la rottura annunciata qualche settimana fa. Una rottura che ha stupito tutto visto che per ben sette anni il calciatore e l’influencer si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati, a tratti pure sdolcinati. I due sono stati paparazzati di nuovo insieme a Madrid e la Campello ha fatto chiarezza sui recenti gossip smentendo prima le presunte infedeltà del nuovo attaccante del Milan e poi chiarendo che le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate. A quanto pare non c’è fretta di sciogliere ogni vincolo coniugale.

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata

Per il momento nessun divorzio tra Alice Campello e Alvaro Morata. A farlo sapere la stessa imprenditrice al magazine spagnolo Vanitatis: “Non c’è nulla sul tavolo, non abbiamo ancora concordato nulla, non abbiamo fretta e ho altre priorità in questo momento, come dove vivrò con i miei figli”, ha affermato. Di sicuro non sarà un divorzio controverso visto che Alice ci ha tenuto a precisare: “Abbiamo gli stessi avvocati e un ottimo rapporto”. E la Campello ha aggiunto forte e chiaro: “Io, per Alvaro Morata, ucciderei ancora oggi”.

Alice Campello ha inoltre rivelato che presto tornerà a vivere in Italia, dove l’ex marito si è già trasferito dopo il suo ingaggio al Milan: “Al momento io e i miei figli viviamo a Madrid, non è vero che ci siamo trasferiti nel mio Paese, anche se probabilmente lo farò presto, a Milano, vicino ad Alvaro”. La Campello ha dunque spiegato che il recente viaggio che ha fatto con i suoi figli non è stato un trasloco bensì una breve fuga a Venezia per visitare il padre, il nonno dei bambini, che vive lì. “Il mio trasloco non sarà imminente, non ho nemmeno cercato un appartamento a Milano. Ma voglio che i miei figli vedano il loro padre”.

E sulle cause della rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata la 28enne è tornata a ribadire: “Non c’è nessuna infedeltà da parte sua, nessuna immagine di nulla. È tutta una bugia. Se ci fosse qualcosa del genere, non parlerei di lui in questo modo. La gente potrebbe pensare che sto proteggendo i miei figli, ma non è così. Non c’è verità”. Intanto i paparazzi di Diez Minutos hanno sorpreso Alice e Morata insieme a Madrid, mentre accompagnavano i figli più grandi, i gemelli Leonardo e Alessandro, a scuola.

I due sono arrivati in auto insieme: Alvaro al volante, Alice al suo fianco. Un gesto che ha riacceso le speranze dei fan più romantici. Dopo aver parcheggiato sono scesi con i figli e li hanno accompagnati all’ingresso dell’istituto scolastico tenendoli per mano. E una volta lasciati i piccoli a scuola la Campello e Morata sono ripartiti insieme, diretti verso la casa che condividevano fino a poco tempo fa a La Finca, zona residenziale a nord di Madrid.

“È l’immagine che aspettavamo. Si sono presentati con i figli più grandi, li hanno accompagnati a scuola. Erano in macchina a parlare e c’era una bella atmosfera”, ha raccontato Vicente Sanchez, il direttore della rivista, a TardeAR, fornendo qualche dettaglio in più sulle foto pubblicate e confermando che non si vede alcun gesto romantico: “La situazione tra loro deve essere buona perché è rientrato in casa. Nelle immagini si vede la complicità, ma non si vede nessun bacio”.

Perché Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati

“Ci siamo sposati molto presto, ero una ragazza di 21 anni, immatura. Ho avuto una depressione post partum dopo la nascita di mia figlia (ha rischiato di morire a causa di alcune complicazioni post parto, ndr) e anche lui ha attraversato momenti brutti a causa della pressione del mondo del calcio, e non siamo stati buoni l’uno con l’altro”, ha ammesso Alice Campello dopo la separazione dal giocatore. Una versione che in qualche modo combacia con quanto riferito da Alexia Rivas, una giornalista spagnola molto vicina all’entourage di Alvaro Morata.

Al programma tv Vamos a ver la cronista ha spifferato che tra i due ex coniugi c’erano delle incomprensioni da tempo e ci sarebbe stata una lite furiosa avvenuta durante gli Europei che avrebbe spinto Morata a prendere una decisione definitiva. A quanto pare il giocatore voleva godersi la vittoria della Spagna agli Europei 2024 in compagnia di tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino. Ma Alice si sarebbe rifiutata.

Fonte: IPA

“Alvaro voleva la sua famiglia alla festa e Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di tutti, è iniziata una discussione tremenda. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché Alvaro non poteva più continuare a sopportare quella che considera una mancanza di rispetto”, ha detto la Rivas per poi aggiungere: “Hanno litigato tremendamente e tutti quelli che erano lì potevano sentirli. Il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata non è mai stato buono. Non puoi tenere tuo marito chiuso in casa, senza vedere quasi mai la sua famiglia, per otto anni…”.

La Rivas non ha esitato poi a definire Alice “autoritaria” e ha assicurato che l’attaccante viveva con lei in una sorta di “prigione”, che si limitava alla sua cerchia di amici. Versione confermata dalla conduttrice del programma Adriana Dorronsoro: “So che il rapporto tra Alice e la famiglia di Morata era molto brutto. La famiglia di lui non sopportava l’atteggiamento di lei, che era molto autoritaria e possessiva”. Indiscrezioni alle quali la Campello non ha mai replicato direttamente, così come Morata.

Insieme dal 2016 ma sposati dal 2017 Alice Campello e Alvaro Morata sono genitori di quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, 6 anni, Edoardo, quattro, e Bella, che compirà il prossimo gennaio 2 anni. In sette anni di matrimonio la coppia ha cambiato spesso casa per via delle esigenze lavorative di Alvaro: prima Madrid, poi Chelsea e poi di nuovo Madrid e Torino.