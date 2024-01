Fonte: IPA Alice Campello

L’anno appena trascorso le ha regalato la gioia più grande, ma anche momenti di grandi paura: l’influencer Alice Campello si guarda indietro, e nel tracciare un bilancio del suo 2023, non può fare a meno di ricordare le difficili complicazioni post parto seguite alla nascita della figlia Bella. “È stato un anno difficile, ma è quello che mi ha lasciato di più fino ad ora. Ho rischiato di perdere le mie ragioni di vita” ha scritto sui social l’imprenditrice e modella, moglie di Alvaro Morata. Che, oggi più che mai, guarda al futuro piena di speranza e positività.

Il saluto di Alice Campello al 2023

Sono trascorsi 12 mesi da quando, nel gennaio 2023, Alice Campello ha dovuto fare i conti con delle importanti complicazioni post parto che l’hanno costretta a trascorrere molto tempo in ospedale. Dopo la nascita della quarta figlia, Bella, la moglie del calciatore Alvaro Morata è stata sottoposta a ben 17 trasfusioni di sangue, e successivamente ricoverata in terapia intensiva. Un momento delicato, nel quale il compagno e la famiglia non le hanno mai fatto mancare il loro supporto, come ha lei stessa ricordato in un post condiviso sui social per ripercorrere i momenti salienti dell’anno appena trascorso. E’ un carousel di immagini e video molto intimi, che la ritraggono nei momenti poco prima del parto e in quelli successivi più difficili, con la sua dolce metà sempre accanto.

“Questo video é di poco prima di entrare in sala parto, ancora non sapevo cosa mi sarebbe successo, avevo tante strane sensazioni addosso e non riuscivo a smettere di piangere… È stato un anno davvero difficile per me ma quello che mi ha insegnato di più fino ad ora. Ho rischiato di lasciare le mie cinque ragioni di vita” ha esordito l’imprenditrice ed influencer ripercorrendo il momento più doloroso del suo anno. Un’esperienza complessa, che l’ha tuttavia aiutata a dare ancor più valore a quanto ha faticosamente costruito: “Tutt’ora quando vivo cose belle con loro non posso non pensare a quanto mi sento fortunata e grata per poter ancora vederli crescere e poter vedere mio marito con la nostra piccola in braccio. Ancora oggi a volte quando chiudo gli occhi mi rivengono alla mente le immagini di mio marito che mi ripeteva “avrei voluto fosse successo a me”…

E proprio Alvaro è spesso menzionato dalla moglie, che lo ha ringraziato per “le notti in ospedale dove non mi sono mai sentita sola grazie a te che non mi hai mai lasciata” ed ha ricordato “quando ero in terapia intensiva e Alvaro dormiva di sopra, ma sentivo la sua presenza tutto il tempo”. Una presenza forte e discreta che, insieme a quella della mamma della modella e dei suoi piccoli campioni, l’hanno aiutata ad andare avanti dopo la nascita di Bella.



Le speranze per il futuro di Alice

Nonostante il peggio sembri ormai essere alle spalle di Alice Campello, questa esperienza non va dimenticata, ma ricordata per poter apprezzare ancora di più ciò che si ha: “Auguro a tutti che questo 2024 ci insegni qualcosa di nuovo, che sia ricco di esperienze.. di persone nuove che ci arricchiscano ancora di più, di avere salute ma soprattutto di valorizzarla” ha scritto l’influencer. Infine, l’augurio più importante: “Vi auguro di cercare la felicità e capire che molte volte (non sempre) dipende anche dalle nostre scelte e dalla nostra forza di volontà. E, soprattutto, di eliminare le persone tossiche dalla nostra vita… fa parte dell’amare se stessi”.