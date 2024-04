Fonte: IPA Paulo Dybala con la fidanzata Oriana Sabatini

Figlia d’arte, attrice, cantante, modella e pure esperta di tanatoprassi. È Oriana Sabatini, la donna che con il suo sguardo magnetico e la sua caparbietà ha conquistato il cuore di Paulo Dybala. Nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996, Oriana proviene da una famiglia molto nota nel mondo dello spettacolo sudamericano. Ha studiato al Julio Chávez Acting Training Institute e alla New York Film School prima di trasferirsi in Italia per amore del compagno.

Tra le sue amiche storiche Tini Stoessel, conosciuta nel nostro Paese per la serie tv Violetta. Da tempo Oriana è fedele a Dybala ma ha ammesso di avere avuto esperienze lesbo in passato. “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non ho pregiudizi in materia”, ha fatto sapere, dichiarandosi bisessuale.

Ha inoltre spifferato di praticare autoerotismo quando Paulo è impegnato in ritiro. È un’amante dei tatuaggi: tra i tanti presenti sul suo corpo spicca la scritta “Karma is me” (“Il Karma sono io”) sotto il seno, realizzato quando aveva 15 anni. Da ragazzina la Sabatini ha dovuto fare i conti con alcuni disturbi alimentari e in particolare con l’anoressia.

“Per tutta la vita ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Ho iniziato con l’anoressia quando avevo 15 anni, poi ho avuto il disturbo da alimentazione incontrollata”, ha confessato. “Affrontare i problemi legati al cibo è un esercizio quotidiano. Ogni giorno devi alzarti e decidere di fare le cose per bene”, ha aggiunto.

La famiglia di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini proviene da una famiglia molto conosciuta in Sud America. La madre è l’attrice venezuelana (ma di origini ungheresi) Catherine Fulop. Ha debuttato nello showbiz nel 1986, partecipando a Miss Venezuela. Ha conquistato grande popolarità grazie alla soap opera Abigail. Dopo il divorzio dal collega e connazionale Fernando Carillo, si è legata nei primi anni Novanta all’attore argentino Osvaldo Sabatini, che ha conosciuto recitando sul set di Déjate Querer.

La coppia è convolata a nozze nel 1998 e ha avuto due figlie: Oriana è nata nel 1996 mentre Tiziana nel 1999. Se la primogenita di casa Sabatini ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori, la secondogenita ha preferito tenersi alla larga dalle luci della ribalta. Tiziana Sabatini lavora infatti come graphic designer.

Da non dimenticare poi che la zia di Oriana Sabatini è Gabriela Sabatini, nota tennista argentina. Sorella minore di Osvaldo, padre di Oriana, è stata una delle più grandi campionesse di tennis degli anni Novanta. Ha vinto 27 titoli in carriera tra cui uno Slam (US Open 1990) e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Seul.

La carriera di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini ha seguito le orme dei suoi genitori. Prima di dedicarsi alla recitazione ha lavorato brevemente come modella, posando per svariati shooting fotografici e pubblicità. A 15 anni il suo debutto sul piccolo schermo, nella soap opera uruguaiana Porque te Quiero Así. Successivamente ha partecipato a diverse serie televisive argentine, nonché al talent reality show Tu Cara Me Suena 2 (Telefe, 2014). Nel 2018 ha recitato nel film Perdida.

Poi si è concentrata prevalentemente sulla musica: nel 2017 in Argentina ha aperto i concerti di Ariana Grande e Coldplay. L’anno successivo si è esibita al festival Lollapaloza Argentina e ha condiviso il palco con i Red Hot Chili Peppers. Oriana ha pubblicato diverse canzoni – Chin Chin, Perro, Error, Sola – mentre nel 2023 ha collaborato con il rapper italiano Boro Boro al brano Coco Chanel. Ha curato la colonna sonora della telenovela Aliados.

Non solo musica, nell’ultimo periodo Oriana Sabatini si è dedicata ad un’altra passione: la tanatoprassi. Si tratta un trattamento post-mortem che consiste nella cura igienica di conservazione del corpo dopo il decesso. Con la tanatoprassi è possibile, tramite un’iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche, conservare un’immagine integra della persona, eliminando così per alcune settimane il processo di decomposizione ed esporre il corpo.

“Ho terminato la prima parte del mio corso in tanatoprassi”, ha rivelato Oriana su TikTok mostrando anche il suo diploma. “È stato incredibile, ho il diploma”, ha detto, specificando che dovrà però seguire altri studi in materia.

La storia d’amore tra Oriana Sabatini e Paulo Dybala

Oriana Sabatini e Paulo Dybala stanno insieme dal 2018. In precedenza la cantante e attrice è stata fidanzata per tre anni con lo youtuber Julian Serrano mentre il calciatore ha amato per svariati anni la connazionale Antonella Cavalieri (vista qualche volta nel salotto di Barbara D’Urso). A fare il primo passo è stato Dybala, rimasto stregato dal fascino di Oriana. Da tempo era suo follower su Instagram e così, tramite amici in comune, ha cercato il suo numero su WhatsApp per fare il primo passo.

Al contrario Oriana, non essendo una grande appassionata di calcio, non sapeva nulla di Paulino. Dopo il primo messaggio di Dybala ha chiesto informazioni ad alcuni amici. “Credo sia un tennista spagnolo”, ha risposto uno di loro. Oriana si è poi confrontata con il padre, che le ha rivelato la verità e ha invitato la figlia a prestare attenzione data la scarsa affidabilità che spesso hanno i calciatori in amore.

Oriana ha accettato la corte di Dybala ma con estrema cautela: per mesi e mesi si sono scambiati lunghi e profondi messaggi. Solo dopo i Mondiali in Russia è scoppiata la passione tra i due che si sono concessi la prima romantica vacanza in Grecia. Da allora sono diventati inseparabili. Tanto che stufa della distanza Oriana ha traslocato in Italia.

Nel 2020 è arrivata a Torino (all’epoca Dybala giocava nella Juventus) per poi spostarsi con Paulo a Roma, dove l’attaccante è diventato un punto di riferimento importante per il club giallorosso. Per amore la Sabatini ha cambiato vita e messo un po’ da parte anche la sua carriera musicale. La proposta di matrimonio è arrivata nell’autunno 2023 davanti alla Fontana di Trevi.

Durante una passeggiata il giocatore si è inginocchiato davanti alla fidanzata e ha tirato fuori dalla giacca il prezioso gioiello. Ad assistere alla scena, ripresa col cellulare e diventata virale sui social network, altri due calciatori e amici di Dybala: Alvaro Morata e Leandro Paredes.

Il matrimonio sarà celebrato il 20 luglio in Argentina nell’immensa tenuta di Dok Haras, vicino Buenos Aires, alla presenza di circa duecento invitati. Ad organizzare le nozze una wedding planner d’eccezione: Claudia Villafane, la moglie di Diego Armando Maradona. Altra piccola curiosità: Oriana e Dybala sono la madrina e il padrino di Battesimo di Bella, la figlia di Morata e Alice Campello.