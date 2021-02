Le occhiaie sono di moda su TikTok grazie a Sara Carstens e Abby Roberts

Lenon sono mai andate così! Dopo anni che tutte le donne del mondo, o quasi, cercano di coprirle, schiarirle o farle definitivamente sparire, ecco che alcune famosissime TikToker le riportano in auge con un trucco fatto su misura anche per quelle che non le hanno e vogliono crearsele.sono solo due delle tante ragazze che su TikTok pubblicano video tutorial mostrando come creare delle finte occhiaie molto