Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non delude i suoi fan e torna, come di consueto, in una nuova puntata di Verissimo, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 di sabato 27 aprile. Ecco chi saranno gli ospiti presenti in studio questo pomeriggio.

Verissimo, gli ospiti del 27 aprile

Come già avvenuto in passato, Can Yaman e Francesca Chillemi raggiungono lo studio di Verissimo per il lancio della serie Viola come il mare, giunta alla sua seconda stagione. I due attori sono pronti all’esordio dei nuovi episodi, in programma a partire dal 3 maggio su Canale 5. Di loro si è parlato molto nel corso degli ultimi anni, lanciando anche indiscrezioni gossip. Tutto prontamente smentito, con i due che in quest’intervista sveleranno certamente dei retroscena relativi alle riprese.

Spazio poi alla dura storia di Federico Lauri, conosciuto in tutt’Italia come Federico Fashion Style. Pronto a raccontare la deprecabile aggressione subita di recente. Toni più lieti con Lil Jolie e Gaia. La cantante e la ballerina hanno da poco terminato il proprio percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Altro esordio, poi, con Barbara Foria, che ha ottenuto un gran successo con il suo monologo proprio nel talent Mediaset.

Si passerà quindi a parlare de L’Isola dei Famosi. Uno dei personaggi più amati di questa edizione è stato Peppe Di Napoli, che ha avuto un gran sostegno dalla sua città. Ciò non è però bastato a convincerlo a restare in trasmissione. Ha infatti scelto di ritirarsi, in un’edizione costellata di addii anticipati.

Oriana Sabatini a Verissimo

L’intervista ritratto della puntata di Verissimo di sabato 27 aprile con Silvia Toffanin è dedicata a Oriana Sabatini. La cantante e modella argentina sta vivendo un periodo magnifico. Soddisfatta della propria carriera, ma soprattutto entusiasta per quanto riguarda la vita privata. A luglio 2024, infatti, sposerà il suo grande amore, l’attaccante della Roma e dell’Argentina campione del mondo, Paulo Dybala.

Nata a Buenos Aires nel 1996, è più giovane del suo futuro sposo di tre anni. Ha fatto il suo esordio come modella e attrice quando era ancora giovanissima. Basti pensare che ad appena 16 anni è stata scelta come protagonista della serie Aliados. Un ruolo che le ha portato grande fama e fortuna. Ha infatti ottenuto il premio come miglior rivelazione ai Kids Choice Awards Argentina nel 2013. Da allora si è costruita una carriera di successo e nel 2014 è tornata sullo stesso palco per ritirare il premio come miglior attrice.

Nel 2017 ha poi esordito come cantante, mostrando come il suo talento non sia limitato al mondo della recitazione. Scelta per aprire il Dangerous Woman Tour di Ariana Grande, così come l’A Head Full of Dreams Tour dei Coldplay. In Italia è però nota soprattutto per la sua relazione con Paulo Dybala, che ha avuto inizio nel 2018. Dopo cinque anni d’amore e una pandemia superata, il calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio. A luglio 2024 si diranno sì all’altare.