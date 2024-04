Anticipazioni Verissimo, ospiti di domenica 28 aprile: la presentazione di un libro

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il weekend è arrivato e con esso uno degli appuntamenti televisivi più amati dal pubblico: Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin, su Canale 5 dalle 16.30, si prepara a offrire un altro fine settimana ricco di interviste emozionanti e momenti di grande intrattenimento. La domenica 28 aprile, in particolare, promette di essere un appuntamento da non perdere con una serie di ospiti che porteranno sul palco storie toccanti e spunti di riflessione.

Anticipazioni Verissimo, ospiti di domenica 28 aprile

La giornata di domenica vedrà la partecipazione di personaggi noti e amati dal grande pubblico, pronti a condividere frammenti della loro vita privata e professionale. Si aprirà con l’intervista a Serpil Tamur e suo marito Uygur. Tamur, amata dal pubblico italiano per il suo ruolo di “nonnina” Azize nella serie Terra Amara, si racconterà in una chiave più intima e personale.

A seguire, sarà il turno delle sorelle Annalisa e Francesca Minetti, che parleranno del loro legame speciale, evidenziando come la famiglia possa essere un pilastro fondamentale anche nel mondo dello spettacolo.

Il palco di Verissimo accoglierà anche Alessandra Celentano, storica professoressa di Amici, che presenterà il suo libro Chiamatemi maestra. Quest’opera non è solo una biografia ma una riflessione profonda sul valore dell’educazione e del trasmettere conoscenza. Cristiano Malgioglio, figura iconica della televisione italiana, porterà il suo inconfondibile carisma, mentre Carlotta Ferlito, ex ginnasta, condividerà la sua esperienza personale attraversando un periodo di grande dolore.

La puntata del 27 aprile

Oltre agli ospiti di domenica, anche la puntata di sabato 27 aprile ha offerto grandi momenti. Tra gli ospiti, Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della serie Viola come il mare, hanno anticipato novità sulla seconda stagione, attesissima dai fan. Inizialmente annunciata insieme a Can Yaman, la presenza dell’attore turco si è concretizzata solo attraverso un collegamento video.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, l’attenzione si è focalizzata sulla carriera ventennale della Chillemi, iniziata in giovane età e incoronata dal successo a Miss Italia prima di completare gli studi superiori. Questo traguardo, raggiunto mentre non aveva ancora terminato il liceo, ha rappresentato un sogno realizzato che ha tuttavia comportato significativi sacrifici, come studiare per la maturità a distanza, mentre i suoi compagni già diplomati vivevano le classiche esperienze di fine anno.

Poi è stata la volt di Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, ha aperto il suo cuore parlando di un recente e difficile episodio personale.

Il noto parrucchiere Federico Lauri racconta alla Toffanin che, durante un viaggio in treno da Milano a Napoli è stato offeso da un passeggero. L’aggressione è iniziata quando Lauri, cercando informazioni sul ritardo del treno, è stato ripreso con un cellulare da un uomo che lo ha poi insultato e aggredito fisicamente.

Nonostante la richiesta di intervento alla polizia ferroviaria, Lauri ha subito un violento assalto che ha culminato con un pugno al viso e ulteriori maltrattamenti. L’aggressore ha giustificato il suo comportamento sostenendo di voler difendere il capotreno, ma la testimonianza di quest’ultimo ha confermato la versione di Lauri.

A seguito dell’aggressione, Lauri ha riportato un trauma cranico facciale e ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, risultando profondamente scosso dall’evento tanto da limitare le sue uscite serali e sentirsi costantemente osservato di giorno. Nonostante il trauma, ha trovato conforto nel sostegno ricevuto online.

Durante la puntata condotta dia Silvia Toffanin non sono mancati momenti di leggerezza e humor con Barbara Foria, che ha portato una ventata di risate grazie al suo unico stile comico.