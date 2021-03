Domenica In, Francesca Michielin e il bel gesto dietro il suo taglio di capelli

editato in: da

Francesca Michielin, da X Factor a Sanremo, la carriera della cantante

Francesca Michielin e Fedez, dopo la strepitosa serata che ha concluso il Festival di Sanremo 2021, sono stati ospiti a Domenica In per raccontare la loro esperienza. La bravissima cantante ha inoltre rivelato cosa si cela dietro il suo nuovissimo (e inaspettato) taglio di capelli.

Con la loro canzone Chiamami per nome, che ha conquistato l’Ariston, Francesca Michielin e Fedez sono arrivati secondi a Sanremo 2021 e hanno regalato grandi emozioni ai loro fan. L’attenzione è inevitabilmente caduta sul look della giovane artista, che ha deciso di tagliare i capelli appena prima di approdare sul palco del Festival. Ai microfoni di Domenica In, la Michielin ha voluto svelare il motivo per cui ha detto addio alla sua splendida chioma: “Volevo donare i capelli a un’associazione che li dà a donne che li hanno persi a causa di malattie come il cancro. I miei erano molto lunghi, quindi ho potuto farlo”. Un bellissimo gesto, che ha mostrato la grande generosità di Francesca.

Mara Venier ha voluto poi raccogliere la testimonianza dei due cantanti, che hanno riscosso grande successo all’Ariston. La kermesse canora è stata per entrambi un’avventura speciale, in particolar modo per il rapper – che per la prima volta si è esibito sul celebre palco sanremese. “Alle prove generali ero terrorizzato, ero in modalità vibrazione” – ha rivelato Fedez, spiegando quanto sia stata importante per lui la presenza della sua collega – “Francesca mi dava supporto, è stata pazzesca”.

Alla sua prima esibizione al Festival, in effetti, l’artista ha mostrato un’emozione incredibile. E per riuscire a superare i suoi timori, non ha esitato a chiedere aiuto: “Avevo la mia terapista e la sentivo via Zoom prima di salire sul palco. Ieri, alla finale, ero in camerino con la mia terapista su Skype, serve anche quello”. Fedez e sua moglie Chiara Ferragni si sono ritrovati, nelle ultime ore, al centro di una polemica generata dal fatto che l’influencer, durante la serata finale di Sanremo, ha esortato i suoi fan a votare per il marito.

Le critiche hanno particolarmente indispettito Mara Venier, che ha deciso di intervenire con fervore proprio a Domenica In: “Nel momento brutto della pandemia, lui e sua moglie Chiara hanno fatto cose molto importanti, di grande generosità. Guardiamo quello che hanno fatto questi due ragazzi, come hanno messo a disposizione i loro nomi e il loro lavoro per aiutare e dare tanti soldi a chi ne aveva bisogno. Ragazzi, mi fermo qua. Scusami Federico, ci sono state cose che non mi sono piaciute”.