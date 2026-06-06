Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Michielin

Francesca Michielin sta vivendo un momento molto felice. Oltre all’uscita del nuovo singolo Strega comanda, la cantante può celebrare un altro importante traguardo: i fiori d’arancio con il fidanzato Davide Spigarolo. Le pubblicazioni del sì sono apparse sui siti dei Comuni di residenza dei due.

Il matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo

Dopo tre anni d’amore, Francesca Michielin e il fidanzato Davide Spigarolo sono pronti a dirsi sì: nei comuni di Bassano e Marostica, dove risiedono i due fidanzati, sono comparse le pubblicazioni di nozze. Non sono note, al momento, la data e il luogo del matrimonio: per legge le pubblicazioni hanno una validità di sei mesi, tempo entro il quale devono essere celebrati i fiori d’arancio.

I diretti interessati al momento non hanno rilasciato dichiarazioni: Francesca è infatti molto impegnata con la promozione del nuovo album Magia Bianca, che uscirà il prossimo 12 giugno. Davide, invece, non ha condiviso sui suoi profili social nulla riguardo il matrimonio con la dolce metà.

Chi è Davide Spigarolo, fidanzato di Francesca Michielin

Davide Spigarolo, fidanzato con Francesca Michielin da circa 3 anni, è un preparatore atletico. Nato il 2 luglio 1993, è laureato in Scienze Motorie e lavora nel settore dello sport come osteopata, personal trainer e allenatore di atletica. Sua madre è Gabriella Dorio, ex mezzofondista e campionessa olimpica.

La relazione con Francesca Michielin era iniziata nel 2022: nonostante la sua proverbiale riservatezza, la cantante lo aveva presentato sui social utilizzando alcuni versi di una canzone di Emma Marrone: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, aveva scritto lei pubblicando una serie di scatti in compagnia del ragazzo.

Negli anni la coppia si è spesso mostrata insieme sui social: Francesca e Davide sono apparsi insieme all’autodromo nazionale di Monza, in montagna ed anche al Lucca Comics con outfit perfettamente a tema. Parlando del suo fidanzato nei primi mesi di frequentazione, Francesca aveva dichiarato a Verissimo: “Il mio cuore batte, batte bene. Facendo questa vita frenetica è difficile trovare qualcuno che ti sopporti e ti supporti. Per ora però sembra che funzioni”.

I prossimi progetti di Francesca Michielin

Pochi giorni fa, Francesca Michielin ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Strega Comanda, disponibile sulle piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy e accompagnato dal videoclip ufficiale. Il brano è arrivato dopo l’annuncio di Magia Bianca, il nuovo progetto discografico in uscita il 12 giugno che apre un capitolo inedito nel percorso della cantautrice.

Il lavoro è costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon synth, atmosfere medievali e anni ’80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. E gli impegni non finiscono qui: Francesca sarà tra le ambassador del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario.

In estate, infine, Michielin è attesa in tour in tutta Italia: la prima data è prevista per il 7 giugno a Fonni (NU), mentre quella conclusiva è fissata per il 29 agosto a Roseto degli Abruzzi. Il sì con il fidanzato Davide Spigaroli, quindi, potrebbe arrivare in autunno, quando Francesca avrà portato a termine i suoi impegni.