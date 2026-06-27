Francesca Michielin si è sposata a Bassano del Grappa, i retroscena dal sì

Francesca Michielin ha sposato il fidanzato Davide Spigarolo in una cerimonia sorprendente tra girasoli e fughe in Vespa

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Michielin

Francesca Michielin ha pronunciato il fatidico sì: nel corso di una cerimonia per pochissimi intimi a Bassano del Grappa, la popolare cantante e il fidanzato Davide Spigarolo sono diventati marito e moglie. Tra cascate di girasoli, fughe in Vespa e canti a sorpresa, le indiscrezioni e le immagini condivise sui social parlano di un matrimonio autentico e poco convenzionale.

Il matrimonio di Francesca Michielin

Una cerimonia blindata e pochissimi invitati: Francesca Michielin anche nel suo giorno più bello è rimasta fedele alla discrezione che da sempre la contraddistingue. La popolare cantante e il fidanzato Davide Spigarolo si sono sposati a Bassano del Grappa, presso la parrocchia di Pieve di Sant’Eusebio, dove la popstar è cresciuta.

A riportare alcune indiscrezioni della cerimonia è il Corriere della Sera del Veneto, che descrive una cerimonia con pochissimi invitati e servizio di sicurezza con la strada di accesso alla parrocchia chiusa per il rito. Per gli addobbi la coppia ha scelto una cascata di girasoli, mentre a consegnare le fedi sarebbero stati i nonni di Francesca.

Non sono ovviamente mancate le sorprese: la sposa ha regalato un momento indimenticabile ai presenti cantando l’Hallelujah di Haim, per poi sedersi, insieme al futuro marito, non tra gli invitati, bensì sull’altare tra i tre sacerdoti officianti.

In quanto all’omelia, don Andrea Guglielmi avrebbe citato direttamente alcuni brani della Michielin, come Distratto, l’Amore esiste, Battito di ciglia, Fango in Paradiso e fatto un riferimento alla carriera sportiva dello sposo Davide Spigarolo, allenatore e figlio di Gabriella Dorio, oro olimpionico nei 1500 metri a Los Angeles 1984.

La dedica degli sposi

Francesca e Davide hanno preso parola durante la cerimonia, spiegando di aver puntato su una data per loro molto significativa, che coincide con il primo incontro avvenuto tre anni fa. Come tutte le coppie, i due hanno dovuto affrontare anche momenti molto delicati, incluso un grave problema di salute di Michielin, che si è sottoposta ad un intervento per l’asportazione del rene.

“Vogliamo essere un porto sicuro per voi un luogo in cui chi si sente solo può rifugiarsi, trovando la forza della condivisione e la gioia di stare insieme. Ci impegneremo a seminare bellezza nel mondo, a resistere ai pettegolezzi e a diventare un punto di luce nel buio”, hanno dichiarato durante lo scambio delle promesse. Anche l’uscita dalla Chiesa dei neosposi è stata piuttosto scenografica: Francesca e Davide si sono congedati a bordo di una Vespa, dirigendosi verso la location top secret dei festeggiamenti.

L’amore tra Francesca Michielin e Davide

La relazione tra Francesca Michielin, popolare cantante ed ex vincitrice di X-Factor, e Davide Spigarolo, allenatore e figlio dell’olimpionica Gabriella Dorio, è iniziata tre anni fa. I due si sono conosciuti nel 2022 e la stessa cantante lo aveva presentato sui social utilizzando alcuni versi di una canzone di Emma Marrone: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, aveva scritto lei pubblicando una serie di scatti in compagnia del ragazzo.

I due si sono spesso mostrati insieme sui social: Francesca e Davide sono apparsi insieme all’autodromo nazionale di Monza, in montagna ed anche al Lucca Comics con outfit perfettamente a tema. Insomma, scatti di una semplicità che fa bene al cuore.