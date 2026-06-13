Mondiali 2026, Katy Perry emoziona con un dolce duetto. Poi il bacio con Justin Trudeau

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IPA Katy Perry ai Mondiali 2026

I Mondiali 2026, oltre ad emozionare i fan del calcio, stanno regalando momenti che conquistano il pubblico ben oltre il risultato delle partite.

Tra i protagonisti delle ultime ore c’è Katy Perry, salita sul palco dell’evento organizzato al SoFi Stadium di Los Angeles per USA-Paraguay. La cantante americana ha emozionato i presenti con una performance speciale insieme al giovane Tius Luka.

Ma il loro duetto non è stato l’unico momento emozionante. Al termine dell’esibizione, infatti, Katy Perry si è lasciata andare a un tenero bacio con Justin Trudeau, regalando ai fan una delle immagini più commentate della serata.

Katy Perry, il duetto che conquista il pubblico

Quando Katy Perry è entrata nello stadio, in molti hanno fatto fatica a riconoscerla. Lontana dall’immagine coloratissima e un po’ irriverente degli anni di Roar e Teenage Dream, ha sfoggiato un look decisamente più romantico all’apertura della partita tra Stati Uniti e Paraguay: capelli scuri raccolti, un abito scintillante e un’eleganza da diva hollywoodiana.

Ma dietro l’impatto visivo della sua apparizione, la cantante è riuscita a costruire uno dei momenti più toccanti della serata. Katy ha infatti portato sul palco Wonder, esibendosi insieme a Tius Luka, giovane artista norvegese di 10 anni che è legato a questa canzone da una storia davvero speciale.

Tutto è iniziato nel 2021, quando il bambino ha registrato una traccia vocale che è arrivata alla popstar. Colpita dalla purezza della sua voce, Katy Perry ha quindi deciso di inserirla nel brano, trasformandola in una parte fondamentale della canzone.

“Quella vocina che state ascoltando è quella di Tius. Ha registrato la sua parte in Wonder quando aveva 5 anni, nel 2021. Ho sentito la sua voce nel 2023 e mi sono ispirata a lui per scrivere le strofe di Wonder”, ha scritto la cantante in un video pubblicato sui social.

Un dettaglio dolcissimo che ha reso il momento ancora più speciale. E il pubblico lo ha sentito. Le immagini della performance hanno rapidamente fatto il giro dei social, dove molti utenti hanno sottolineato la dolcezza dell’incontro e l’atmosfera delicata che ha accompagnato il loro duetto.

Mondiali 2026, Katy Perry corre a baciare Justin Trudeau

Il dolcissimo incontro con Tius non è stato l’unico momento che ha emozionato il pubblico di Los Angeles.

Terminata l’esibizione, Katy Perry ha raggiunto correndo il fidanzato Justin Trudeau. Dopo essersi abbracciati, tra i due è scattato un tenero bacio che non è sfuggito alle telecamere.

Da mesi, infatti, l’attenzione dei media è concentrata sulla relazione tra la cantante e l’ex primo ministro canadese, una coppia che continua a incuriosire il pubblico internazionale.

Katy, da luglio 2025, ha infatti ufficializzato la fine del matrimonio con Orlando Bloom e, dopo qualche scatto rubato, ha iniziato a vivere alla luce del sole la sua nuova relazione.

Pur mantenendo una certa discrezione sulla loro vita privata, Katy e Justin sono apparsi insieme in diverse occasioni negli ultimi mesi, alimentando l’interesse dei fan e confermando che tra loro c’è un legame davvero solido. E se un bacio così spontaneo davanti ad un pubblico sognante non è una conferma ulteriore, cos’altro dovrebbe essere?