Francesca Michielin, la prima vacanza con il marito: le foto in bikini e i tramonti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Michielin

Cene romantiche, bikini e tramonti in riva al mare: Francesca Michielin si gode le vacanze insieme al marito Davide Spigarolo. La coppia, dopo le nozze celebrate a giugno, si è concessa un po’ di relax insieme al cane Calogera.

Francesca Michielin in vacanza con il marito Davide: le foto su Instagram

Francesca Michielin ha condiviso su Instagram alcuni scatti che raccontano le sue vacanze sull’isola del Giglio con Davide Spigarolo. Negli scatti vediamo la cantante in bikini, in spiaggia, mentre gioca con il cane della coppia, non mancano poi foto al tramonto, immagini buffe e divertenti, scatti insieme al marito Davide e ricordi di cene gustose.

Una vacanza all’insegna dell’amore per Francesca che su Instagram ha elencato le attività svolte durante il suo soggiorno sull’isola del Giglio. “Dump gigliese 1. Primo mare per Calogera. 2. io e i traghetti: una grande passione. 3. Hiking mattutino. 4. i tramonti di Giglio Campese. 5. sono talassofobica ma ci sto lavorando. 6. la mia family. 7. Girlz al Castello. 8. Faraglione nell’ora più bella. 10. Parole crociate con assistente 11. Just wanna have fun 12. Noi stiamo sempre leggeri. 13. Pizza gigliese. 14. Il credo non si abbandona mai”.

Il racconto dell’estate di Francesca Michielin, all’insegna dell’amore, ha emozionato tantissimo i fan. Numerosi utenti hanno commentato il post, complimentandosi con la coppia per la sua semplicità. “Bellissimi e tu speciale ed una vera professionista”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Così semplicissima sempre, ti adoro”. E ancora: “Semplicemente adorabiliiii, che bello vedere questi momenti di vita, ti meriti questa serenità”. Tanti anche i commenti per il cane Calogera, una bassottina che non perde mai di vista la sua amata padrona.

L’amore di Francesca Michielin e Davide Spigarolo (sempre fuori dagli schemi)

Lo scorso 26 giugno, Francesca Michielin e Davide Spigarolo si sono sposati. Legati dal 2022, l’ex atleta della Nazionale azzurra di salto in alto (oggi preparatore atletico professionista) e la cantante si sono giurati amore eterno con una cerimonia intima, celebrata a Bassano del Grappa, nell’Antica Pieve di Sant’Eusebio.

Un matrimonio che è stato, come raccontato dalla stessa artista ed ex conduttrice di X Factor, decisamente anticonformista e fuori dagli schemi. “In una vita di costante performance e ansia da prestazione, questo giorno voleva essere semplicemente gioia e condivisione”, aveva svelato Francesca Michielin sui social, raccontando di aver organizzato semplicemente una festa “come fosse un diciottesimo”.

“Un lungo aperitivo senza i classici tavoli con nomi assegnati e portate, ma tanta musica, karaoke e hamburger e patatine di mezzanotte”, aveva rivelato, svelando di non aver regalato confetti agli ospiti, ma “libri di poesie e segnalibri da pollice in ceramica”.

“Non c’erano damigelle o paggetti, le fedi le hanno portate i nonni”, aveva spiegato, aggiungendo di aver scelto come fiori per le decorazioni di girasoli e per il bouquet della sposa i delphinium.

In quell’occasione l’artista aveva raccontato pure di non aver fatto l’addio al nubilato o al celibato per “mancanza di tempo”. A saltare anche il viaggio di nozze. “Ma ci rifaremo l’anno prossimo”, aveva garantito.