Chiara Ferragni, il resort di lusso in Turchia: 9 piscine (e un prezzo esclusivo)

Vacanza in famiglia per Chiara Ferragni, che sceglie le coste della Turchia e soggiorna in un resort da sogno (e cifre importanti)

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IPA Chiara Ferragni, vacanza nel resort di lusso in Turchia

L’estate è entrata nel vivo e Chiara Ferragni sembra avere intenzione di godersela in pieno relax. L’imprenditrice digitale sta sfruttando la bella stagione per girare mete da sogno sia per lavoro che per piacere.

E dopo la Grecia e il lago di Como accanto al suo José Hernandez, ha scelto di passare una vacanza di famiglia sulle bellissime coste turche. E per il soggiorno ha scelto un resort da sogno, con nove piscine, suite esclusive e un prezzo decisamente all’altezza del lusso che promette.

Il resort esclusivo delle vacanze di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si gode nuovi giorni di spensieratezza al Regnum The Crown, resort cinque stelle affacciato sulla costa di Belek, vicino ad Antalya, una delle destinazioni più esclusive della Riviera Turca.

Inaugurato nel 2025, il resort da sogno propone un’esperienza Luxury All Inclusive con suite che partono da 110 metri quadrati e arrivano fino all’esclusiva Crown Signature Suite da 1.700 metri quadrati, pensata per chi cerca il massimo del lusso.

Tra gli elementi che catturano subito l’attenzione ci sono le nove piscine, distribuite tra aree relax, lagune e beach club. La più scenografica è però la Seven Rooftop Pool, una infinity pool panoramica che domina il Mediterraneo dall’alto, circondata da cabanas private, cocktail bar e ristorante gourmet.

A completare l’esperienza, ci sono una spa, una spiaggia privata, un parco acquatico e numerosi ristoranti che propongono cucine da tutto il mondo, dalla greca alla peruviana, passando per quella francese, levantina e panasiatica.

Soggiornare al Regnum The Crown richiede naturalmente un budget importante: le tariffe variano in base alla stagione e alla tipologia di sistemazione scelta, ma per vivere un’esperienza in questo resort di lusso è necessario mettere in conto diverse centinaia di euro a notte anche quando si parla di periodi dell’anno che non rientrano nelle vacanze canoniche.

Con le suite più esclusive, invece, le cifre salgono considerevolmente: basti pensare che la Amber Lagoon Suite, se prenotata per agosto, arriva a costare introno ai 3000 euro a notte.

Chiara Ferragni, vacanza in famiglia sulle coste della Turchia

Per questa fuga estiva all’insegna del lusso Chiara Ferragni non è partita da sola. L’imprenditrice digitale ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax insieme a buona parte della sua famiglia, come mostrano le foto e le Storie condivise sui social. Tra bagni in piscina, cene all’aperto e momenti di svago, il viaggio sembra essere pensato soprattutto per condividere qualche giorno lontano dalla routine con le persone più care.

Con lei ci sono la mamma Marina Di Guardo, la sorella Francesca Ferragni con il marito Riccardo Nicoletti e i loro figli, i piccoli Edoardo e Lea. A completare il gruppo c’è anche José Hernandez, che negli ultimi mesi è diventato una presenza sempre più costante nel racconto quotidiano dell’imprenditrice.

Il Regnum The Crown ha già ospitato anche diverse celebrità internazionali. Tra queste Jennifer Lopez, che nel luglio 2025 si è esibita in occasione dell’inaugurazione del resort e ha scelto di soggiornare nella spettacolare Crown Villa, una delle sistemazioni più esclusive della struttura, festeggiando anche il suo 56esimo compleanno.