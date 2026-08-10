Giorgia Meloni in vacanza in Sardegna nel resort extra lusso: i giochi con la figlia e i bagni in piscina

Giorgia Meloni si è concessa una breve vacanza in Sardegna insieme alla figlia Ginevra: i tuffi in piscina e gli aperitivi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgia Meloni

Una vacanza all’insegna del mare, fra tuffi in piscina, aperitivi e un soggiorno da sogno. Giorgia Meloni si è concessa una breve vacanza in Sardegna insieme alla figlia Ginevra. Una fuga dal caldo madre-figlia, realizzata per andare incontro ad un desiderio della figlia della premier che oggi ha 9 anni.

La vacanza di Giorgia Meloni con la figlia Ginevra

Fuggita dai corridoi della politica, Giorgia Meloni ha raggiunto l’arcipelago de La Maddalena per qualche giorno di relax completo. Con lei la figlia Ginevra, nata dal legame con Andrea Giambruno. Sarebbe stata proprio la bambina a chiedere alla Meloni di organizzare un viaggio insieme.

Tre giorni fatti di tuffi in piscina, giochi in acqua, bagni, ma anche passeggiate nel centro storico e un aperitivo nell’esclusiva Cala Gavetta. Per l’occasione la premier ha scelto un luogo esclusivo della Sardegna in cui soggiornare. Un resort da sogno, a pochi passi dalle spiagge più belle e dal mare cristallino dell’isola, con tantissimi comfort e la giusta privacy.

“Qui mi sono trovata molto bene – ha rivelato la premier in un’intervista a La Maddalena tv -, penso che sia un posto meraviglioso, ma al di là di quello che regala la natura c’è anche tanto orgoglio, identità, rispetto in questa terra e in questa gente, che è molto accogliente ma anche molto rispettosa”.

“Tornerò assolutamente – ha aggiunto, svelando un dolce dettaglio sul motivo del viaggio – avevo promesso a mia figlia che avremmo trascorso qualche giorno da sole io e lei e anche lei mi ha detto ‘mamma voglio tornare tutti gli anni’, quindi tornerò sicuramente perché si sta davvero molto bene”.

Giorgia Meloni in Sardegna nel resort extra lusso

Il luogo in cui Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra hanno soggiornato in Sardegna è il Grand Hotel Ma&Ma, una struttura a cinque stelle che si trova nella località esclusiva di Nido d’Aquila a La Maddalena. Un luogo circondato da macchia mediterranea e rocce granitiche, con un design minimalista, bagni sontuosi rivestiti in marmo, letti kingsize e affacci sul mare cristallino della Sardegna.

Il resort è famoso per la sua spa all’avanguardia, caratterizzata da un percorso sensoriale di alto livello con piscina purificante ai sali di potassio e magnesio in cui sperimentare l’assenza di gravità, bio sauna e bagno turco. La struttura offre anche un’alta cucina con chef che reinterpretano i sapori tipici della Sardegna in una chiave gourmet e cene servite a bordo piscina in un’atmosfera chic e sofisticata.

I prezzi variano, ovviamente, in base alla stagione. Ad agosto, ossia in alta stagione per il turismo, una camera Deluxe o una esclusive Suite con terrazzo privato possono arrivare a costare circa 800-1000 euro a notte a seconda della formula scelta.

La struttura ha voluto raccontare il soggiorno di Giorgia Meloni su Instagram, pubblicando una foto in cui la premier appare insieme allo staff con un look da vacanza. Nello scatto infatti la Meloni indossa un caftano leggero a pois e un paio di infradito, è struccata e con i capelli legati.

“Un’emozione, un privilegio, un ricordo che resterà nel cuore – si legge -. Siamo profondamente orgogliosi che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia scelto il Grand Hotel Resort Ma&Ma per il suo soggiorno nella nostra splendida Isola. Grazie, Presidente, per noi è stato un onore accoglierLa e condividere la magia di questo Arcipelago che non è solo una semplice destinazione ma è una terra autentica, preziosa, capace di regalare emozioni e ricordi che restano nel cuore”.