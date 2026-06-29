Giorgia Meloni e Andrea Giambruno insieme, l’occasione è speciale

IPA Giorgia Meloni

Una separazione non dovrebbe mai cancellare il ruolo di genitore. Ed è così per Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, e Andrea Giambruno, da cui si è separata a ottobre 2023: oggi i rapporti in pubblico appaiono sempre cordiali, soprattutto quando l’occasione è speciale. Sono stati ritratti seduti vicini per assistere al saggio di danza della figlia Ginevra. Due persone che, pur avendo chiuso da tempo la loro storia, continuano a condividere ciò che li lega davvero. La crescita della figlia.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno al saggio di danza della figlia Ginevra

Gli scatti condivisi da Diva e Donna raccontano la volontà di entrambi di tutelare la figlia al di sopra di tutto. Un proposito che Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, aveva messo nero su bianco proprio nel momento della rottura, quando in un messaggio diffuso nell’autunno del 2023 aveva promesso di difendere “a ogni costo” una bambina che ama tanto la madre quanto il padre. A distanza di anni, quelle parole hanno trovato conferma nei fatti.

Il saggio di danza, del resto, non è il primo appuntamento in cui i due vengono immortalati nello stesso posto per sostenere Ginevra. Era già successo lo scorso marzo, quando Meloni e Giambruno avevano assistito insieme a una competizione sportiva della figlia al palazzetto Paolo Tosto di Tivoli. Anche in quell’occasione i due si erano presentati con discrezione, senza protagonismi, limitandosi a fare il tifo dagli spalti. E ogni gesto, alla fine, sembra rafforzare la loro volontà, che è sempre stata quella di tenere la dimensione familiare lontana dalle dinamiche pubbliche, proteggendo la bambina da ogni forma di clamore.

La separazione di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Dietro alle loro foto c’è una storia lunga più di un decennio. Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono stati legati per anni, e dalla loro relazione è nata Ginevra. Tutto si è interrotto nell’autunno del 2023, con un annuncio affidato dalla Premier ai social: poche righe in cui ringraziava l’ex compagno per il tempo trascorso assieme e per la figlia avuta insieme, prendendo atto che ormai le loro strade procedevano in direzioni diverse.

Da allora, le rispettive esistenze hanno preso pieghe molto distanti. Meloni ha continuato a guidare il Paese, Giambruno, invece, ha scelto la via del riserbo, ricostruendo la propria quotidianità lontano dalle telecamere che per un periodo lo avevano inseguito. Una decisione comprensibile, soprattutto alla luce del polverone mediatico che aveva fatto da cornice alla fine della relazione.

Furono i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia a far precipitare tutto, innescando un terremoto mediatico senza precedenti. Giambruno ha riconosciuto di non essere riuscito a proteggere chi avrebbe dovuto tutelare, parlando del proprio ruolo di padre e di compagno a Dritto e Rovescio, da Paolo Del Debbio, nel 2024. “Avrei dovuto essere più attento e proteggere la mia famiglia, e io non l’ho fatto”, ha dichiarato, definendo quel momento un vero e proprio trauma personale. Eppure, nonostante percorsi così divergenti, c’è sempre un punto in cui le loro vite continuano a incrociarsi: Ginevra.