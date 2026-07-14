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Ansa Andrea Delogu

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è arrivato il momento di condividere la propria gioia. Per Andrea Delogu, quel momento è arrivato con un semplice selfie pubblicato tra le Instagram Stories: lei stretta tra le braccia di Alessandro Marziali, sul divano di casa, in un abbraccio che non ha bisogno di troppe parole per raccontare la felicità. A fare da cornice, una didascalia che dice tutto: “Lucky Girl”, ragazza fortunata, accompagnata da un cuore rosso e dalle note di Corazón di Danny Ocean come sottofondo.

Andrea Delogu, il primo scatto con Alessandro Marziali

Non è la prima conferma della relazione, ma è la prima volta che è la conduttrice stessa a raccontarla sul proprio profilo, scegliendo di taggare direttamente il compagno. Fino a oggi Andrea Delogu aveva preferito muoversi con cautela, lasciando che fossero i settimanali di gossip a documentare, scatto dopo scatto, la nascita di questo nuovo capitolo sentimentale, sbocciato sul finire del 2025. Un atteggiamento comprensibile, il suo: chi vive costantemente sotto l’occhio delle telecamere impara presto a proteggere gli affetti più delicati, dosando con cura ciò che merita di restare privato.

Le prime tracce della storia risalgono infatti a qualche mese fa, quando i due furono sorpresi insieme per le strade di Roma, e poi immortalati mentre si scambiavano un bacio davanti al portone di casa di lei. All’epoca Andrea era impegnata sulla pista di Ballando con le Stelle e si ritrovò costretta a smentire con decisione le voci di un presunto flirt con il suo maestro di ballo, Nikita Perotti. La verità, però, aveva già un nome diverso: quello di Alessandro, entrato nella sua vita subito dopo la fine della precedente relazione con il modello Luigi Bruno.

La prima conferma dell’amore con Alessandro Marziali

Nei mesi successivi, Delogu non ha mai nascosto la propria gioia, pur restando fedele al suo riserbo sulle immagini di coppia. Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, aveva ammesso senza troppi giri di parole di essersi innamorata. In una successiva intervista aveva poi raccontato con dolcezza il loro primo appuntamento, tra una cena e una partita a scacchi, sottolineando quanto l’avesse colpita la dote di lui di ascoltare davvero, anche le idee più insolite.

Ma chi è Alessandro Marziali? Classe 1998, dunque 28 anni, quindici in meno rispetto alla conduttrice, è originario di Ancona e lavora come manager, lontano dal mondo dello spettacolo. Un profilo defilato, il suo, che si vede anche nella scelta di mantenere privato il proprio account Instagram. Proprio questa distanza dai riflettori, agli occhi di molti osservatori del gossip, sembra essere uno degli ingredienti che ha permesso al legame di consolidarsi lontano dal chiasso mediatico, prima di arrivare, con naturalezza, a un pubblico più ampio.

È forse proprio questa normalità, unita alla discrezione, ad aver reso la relazione un rifugio sereno per Andrea Delogu, donna che negli anni ha sempre raccontato di sé con grande onestà, anche nei momenti più difficili della propria vita privata.

Il selfie è molto più di mille dichiarazioni ufficiali: quello tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali sembra un amore che non ha più bisogno di nascondersi. E la parola scelta da lei per descriverlo sembra riassumere perfettamente lo spirito con cui la conduttrice sta vivendo questa nuova fase: leggerezza, gratitudine e la voglia, finalmente, di lasciarsi guardare senza più filtri.