Andrea Delogu stupenda in bikini, le vacanze in Puglia con il nuovo fidanzato Alessandro Marziali

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu si rilassa in vacanza insieme al nuovo fidanzato Alessandro Marziali, fra trulli, cene a base di cozze, mare cristallino e ovviamente bikini mozzafiato.

Andrea Delogu in bikini su Instagram

“4 giorni in Puglia = 32 giorni nel resto del mondo”, ha scritto Andrea Delogu, commentando le foto postate su Instagram che raccontano la sua vacanza in Puglia con Alessandro Marziali. Giorni felici, fatti di balletti in riva al mare, di scherzi, di pranzi abbondanti e di serate calde d’estate.

Nel post è impossibile non notare il fisico mozzafiato di Andrea Delogu che a 44 anni sfoggia una forma perfetta in bikini. Per più di 11 anni la conduttrice e scrittrice ha praticato il karate, una disciplina in cui ha ottenuto la cintura nera. Quando era piccola ha inoltre giocato a calcio, uno sport che l’ha sempre appassionata, mentre oggi si allena regolarmente sia in palestra che a casa, come ha raccontato più volte su Instagram. Grazie a tutto questo sport, Andrea Delogu può vantare un fisico scolpito come possiamo ben vedere nei video in cui è in bikini.

Andrea Delogu e Alessandro Marziali innamorati

Ma a rendere così radiosa Andrea Delogu non è solamente lo sport, ma anche l’amore. La conduttrice ha infatti ritrovato il sorriso da qualche tempo grazie al legame speciale con Alessandro Marziali. Classe 1998, originario di Ancona, lui è un manager che si occupa di marketing ed è lontano dal mondo dello spettacolo.

I due avrebbero iniziato a frequentarsi in gran segreto quando ancora si vociferava di un flirt fra Andrea Delogu e Nikita Perotti, suo insegnante di ballo a Ballando con le Stelle.

Qualche tempo fa era stata la stessa Andrea a parlare del primo incontro con Alessandro Marziali. “Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare, anche idee un po’ fuori dal comune”, aveva spiegato, confermando però la volontà di difendere la sua privacy e di proteggere l’amore per il fidanzato.

Alessandro è stato una figura chiave anche per aiutare Andrea Delogu a elaborare un lutto terribile: la morte, in un incidente in moto, del fratello Evan. Una tragedia avvenuta nell’ottobre del 2025 mentre la conduttrice era impegnata a Ballando con le Stelle.

Un dolore enorme per Andrea che, qualche tempo dopo aveva raccontato: “Mi sono sfuggite delle cose di mano: le sto recuperando adesso. Da poco sono andata a ballare con i miei amici tornando a casa alle due e mezzo, per me tardissimo. Io sono quella che va a letto presto perché la mattina si deve svegliare fresca e pronta per lavorare. Ho ricominciato a fare cose che facevo da ragazzina, quando però in discoteca ci andavo per lavorare, per fare la barista, la pierre, la vocalist“.

In quell’occasione la presentatrice aveva parlato anche del ruolo di Alessandro Marziali, arrivato nel suo cuore dopo l’addio ad Luigi Bruno. “Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. È un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. È una persona a cui tengo molto”.