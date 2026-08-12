A un prezzo street tra i 400 e i 500 euro , ha senso per chi vuole un telefono che sia anche un accessorio di stile, per chi odia i "mattoni" pesanti in tasca e cerca il massimo dell'ergonomia e per chi usa lo smartphone soprattutto per lavoro, social e contenuti quotidiani senza necessità di gaming pesante.

Non è semplicemente una colorazione diversa: è un'edizione pensata per chi guarda al telefono anche come oggetto da esibire, non solo da usare.

La versione che abbiamo provato è la Cloud Dancer , realizzata in collaborazione con Pantone e arricchita da cristalli Swarovski sulla scocca posteriore.

Motorola Edge 70 ha uno spessore di appena 5,99 mm e pesa 159 grammi , dati che sembrano quasi impossibili da conciliare con un'autonomia solida.

Nonostante questa sottigliezza estrema, ha certificazione IP68 e IP69 che lo proteggono da polvere e immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti.

Sul fronte pratico, lo spessore di 5,99 mm e il peso di 159 grammi restano il vero colpo di scena. In tasca non si sente, in mano non pesa e persino tenendolo per ore durante una call di lavoro non stanca il polso come succede con i modelli più massicci.

È un'estetica che rimanda più ad un accessorio di lusso che ad un dispositivo tecnologico e la collaborazione con Pantone si sente in ogni scelta cromatica, anche nella fotocamera, dove i toni della pelle vengono calibrati secondo standard Pantone per risultati più naturali.

I cristalli Swarovski applicati sul retro non sono un dettaglio nascosto: catturano la luce e la rimandano, creando piccoli riflessi che si notano appena muovi il telefono sul tavolo, un po' come succede con gli auricolari pensati per sembrare gioielli più che gadget.

Bisogna essere oneste: la prima cosa che si nota di questo Edge 70 non è lo schermo, né la fotocamera, ma il colore. Cloud Dancer è la tonalità Pantone dell'anno 2026, un bianco morbido, quasi latteo, che sulla scocca ha una finitura setosa diversa da qualsiasi altro smartphone bianco visto finora.

Con il supporto HDR10+ e la calibrazione Pantone applicata anche ai contenuti multimediali, i colori risultano più realistici, soprattutto nei toni della pelle nei video e nelle foto, che non virano mai sull'artefatto o sull'eccessivamente saturo come capita spesso su altri smartphone.

Il pannello del display, ampio e luminoso, è uno dei punti di forza più concreti del telefono. Traducendo le caratteristiche tecniche, consente di guardare una serie tv sotto il sole diretto in giardino o scorrere i social in metropolitana con la luce che entra dai finestrini senza mai dover coprire lo schermo con la mano.

Il limite reale riguarda lo zoom: non c'è un teleobiettivo dedicato, quindi oltre il 3x-5x digitale la qualità scende sensibilmente. Se il tuo uso è per concerti, dettagli lontani o soggetti che non puoi avvicinare, questo è il compromesso da accettare in cambio di uno spessore così ridotto.

L'obiettivo ultra-grandangolare con campo visivo di 120° è utile per paesaggi o foto di gruppo in spazi ristretti e la modalità Macro Vision arriva a fuochi molto vicini, per dettagli, fiori, texture.

Nell'uso quotidiano il sensore principale restituisce scatti nitidi con colori naturali e la modalità Ritratto con sei livelli di sfocatura regolabili permette di ottenere risultati che sembrano più professionali di quanto ci si aspetti da un "punta e scatta".

Motorola ha inserito tre fotocamere da 50 MP , tra cui principale stabilizzata, ultra-grandangolare con modalità macro e frontale per i selfie, in una configurazione che pochi altri smartphone ultrasottili offrono.

Batteria, prestazioni e software VOTO: 8

Nonostante il corpo sottilissimo, Motorola ha inserito una batteria al silicio-carbonio da 4800 mAh che copre comodamente una giornata di uso intenso, un dato che pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile per un telefono di questo spessore e che segna un passo avanti anche rispetto al Motorola Edge 60 Pro che avevamo provato lo scorso anno.

La ricarica rapida a 68W porta ore di autonomia in appena 15 minuti e c'è anche la ricarica wireless per chi preferisce appoggiare il telefono su una base senza collegare cavi.

Il processore a bordo gestisce senza problemi social, produttività, streaming e uso quotidiano intenso, ma non è pensato per il gaming 3D più esigente: con sessioni prolungate di titoli pesanti, il corpo sottile dissipa meno calore e le prestazioni calano leggermente sotto sforzo.

Per chi usa il telefono per lavoro, messaggistica e contenuti, non per giocare per ore, questo limite semplicemente non si nota. L'interfaccia è Android pulito, con le storiche gesture Motorola come scuotere il telefono per accendere la torcia e quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo più sei di sicurezza, una garanzia di durata che può pesare parecchio nella scelta d'acquisto.