Trovare uno smartphone che ci somigli davvero è più difficile di quanto sembri. La maggior parte dei modelli in commercio è pensata per essere identica a quella dell’anno prima: stesso vetro nero, stessa forma squadrata, stesso design che scompare in tasca e non dice niente di chi lo porta con sé.
Eppure il telefono è probabilmente l’oggetto che tocchiamo più volte al giorno, quello che appoggiamo sul tavolo di un bar, che teniamo in mano durante una call, che qualcuno nota mentre scorriamo i social in metropolitana. Ha senso quindi chiedergli anche un po’ di stile, non solo prestazioni.
Ogni tanto, per fortuna, arriva un modello che prova a rompere questo schema e a diventare un vero accessorio dal mood luxury: qualcosa che si fa notare sul tavolo prima ancora di essere acceso, che qualcuno prende in mano solo per il gusto di guardarlo meglio.
Motorola Edge 70 Swarovski Edition
Motorola Edge 70 ha uno spessore di appena 5,99 mm e pesa 159 grammi, dati che sembrano quasi impossibili da conciliare con un'autonomia solida.
La versione che abbiamo provato è la Cloud Dancer, realizzata in collaborazione con Pantone e arricchita da cristalli Swarovski sulla scocca posteriore.
Non è semplicemente una colorazione diversa: è un'edizione pensata per chi guarda al telefono anche come oggetto da esibire, non solo da usare.
A un prezzo street tra i 400 e i 500 euro, ha senso per chi vuole un telefono che sia anche un accessorio di stile, per chi odia i "mattoni" pesanti in tasca e cerca il massimo dell'ergonomia e per chi usa lo smartphone soprattutto per lavoro, social e contenuti quotidiani senza necessità di gaming pesante.
Meno indicato per chi gioca a titoli grafici intensi per ore o ha bisogno di uno zoom ottico spinto per foto da lontano.
- Sottile e leggero
- Design da vero accessorio di lusso
- Display ampio e luminoso
- Buona autonomia per un corpo così sottile
- Ricarica rapida a 68W
- Certificazioni IP68/IP69
- Nessun teleobiettivo
- Non adatto al gioco "pesante"
- Audio stereo con bassi meno profondi
Un design da gioiello
Bisogna essere oneste: la prima cosa che si nota di questo Edge 70 non è lo schermo, né la fotocamera, ma il colore. Cloud Dancer è la tonalità Pantone dell'anno 2026, un bianco morbido, quasi latteo, che sulla scocca ha una finitura setosa diversa da qualsiasi altro smartphone bianco visto finora.
Sotto la luce cambia leggermente tono, passando da un bianco caldo a una sfumatura quasi perlata a seconda dell'angolazione.
I cristalli Swarovski applicati sul retro non sono un dettaglio nascosto: catturano la luce e la rimandano, creando piccoli riflessi che si notano appena muovi il telefono sul tavolo, un po' come succede con gli auricolari pensati per sembrare gioielli più che gadget.
È un'estetica che rimanda più ad un accessorio di lusso che ad un dispositivo tecnologico e la collaborazione con Pantone si sente in ogni scelta cromatica, anche nella fotocamera, dove i toni della pelle vengono calibrati secondo standard Pantone per risultati più naturali.
Sul fronte pratico, lo spessore di 5,99 mm e il peso di 159 grammi restano il vero colpo di scena. In tasca non si sente, in mano non pesa e persino tenendolo per ore durante una call di lavoro non stanca il polso come succede con i modelli più massicci.
Nonostante questa sottigliezza estrema, ha certificazione IP68 e IP69 che lo proteggono da polvere e immersione fino a 1,5 metri per 30 minuti.
Lo schermo che valorizza il colore
Il pannello del display, ampio e luminoso, è uno dei punti di forza più concreti del telefono. Traducendo le caratteristiche tecniche, consente di guardare una serie tv sotto il sole diretto in giardino o scorrere i social in metropolitana con la luce che entra dai finestrini senza mai dover coprire lo schermo con la mano.
Con il supporto HDR10+ e la calibrazione Pantone applicata anche ai contenuti multimediali, i colori risultano più realistici, soprattutto nei toni della pelle nei video e nelle foto, che non virano mai sull'artefatto o sull'eccessivamente saturo come capita spesso su altri smartphone.
La combinazione con la scocca Cloud Dancer crea un effetto complessivo coerente: il telefono sembra pensato come un unico oggetto di design, dal colore esterno al modo in cui restituisce le immagini sullo schermo.
Fotocamere per la vita di tutti i giorni
Motorola ha inserito tre fotocamere da 50 MP, tra cui principale stabilizzata, ultra-grandangolare con modalità macro e frontale per i selfie, in una configurazione che pochi altri smartphone ultrasottili offrono.
Nell'uso quotidiano il sensore principale restituisce scatti nitidi con colori naturali e la modalità Ritratto con sei livelli di sfocatura regolabili permette di ottenere risultati che sembrano più professionali di quanto ci si aspetti da un "punta e scatta".
L'obiettivo ultra-grandangolare con campo visivo di 120° è utile per paesaggi o foto di gruppo in spazi ristretti e la modalità Macro Vision arriva a fuochi molto vicini, per dettagli, fiori, texture.
Il limite reale riguarda lo zoom: non c'è un teleobiettivo dedicato, quindi oltre il 3x-5x digitale la qualità scende sensibilmente. Se il tuo uso è per concerti, dettagli lontani o soggetti che non puoi avvicinare, questo è il compromesso da accettare in cambio di uno spessore così ridotto.
Batteria, prestazioni e software
Nonostante il corpo sottilissimo, Motorola ha inserito una batteria al silicio-carbonio da 4800 mAh che copre comodamente una giornata di uso intenso, un dato che pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile per un telefono di questo spessore e che segna un passo avanti anche rispetto al Motorola Edge 60 Pro che avevamo provato lo scorso anno.
La ricarica rapida a 68W porta ore di autonomia in appena 15 minuti e c'è anche la ricarica wireless per chi preferisce appoggiare il telefono su una base senza collegare cavi.
Il processore a bordo gestisce senza problemi social, produttività, streaming e uso quotidiano intenso, ma non è pensato per il gaming 3D più esigente: con sessioni prolungate di titoli pesanti, il corpo sottile dissipa meno calore e le prestazioni calano leggermente sotto sforzo.
Per chi usa il telefono per lavoro, messaggistica e contenuti, non per giocare per ore, questo limite semplicemente non si nota. L'interfaccia è Android pulito, con le storiche gesture Motorola come scuotere il telefono per accendere la torcia e quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo più sei di sicurezza, una garanzia di durata che può pesare parecchio nella scelta d'acquisto.
Motorola Edge 70 Swarovski Edition
Conclusioni
Motorola Edge 70 Cloud Dancer non è la scelta ideale per chi gioca intensamente per ore né per chi ha bisogno di uno zoom ottico spinto per foto da lontano.
Ma per tutto il resto, comprese le giornate in cui vuoi semplicemente un telefono che ti piaccia guardare prima ancora di usarlo, resta tra le proposte più interessanti provate quest'anno: lo spessore ridotto e i cristalli sulla scocca non sono un vezzo estetico fine a se stesso, perché dietro restano una batteria che dura una giornata intera e una fotocamera affidabile nell'uso di tutti i giorni.