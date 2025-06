Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: MissGadget.Tech

Gli smartphone non sono più solo dispositivi per telefonare o mandare messaggi: sono diventati compagni di vita. Servono per lavorare, studiare, rilassarsi, scattare foto, organizzare la giornata e rimanere sempre connesse. Per questo, nella scelta di un nuovo modello, guardiamo ormai a tanti fattori: design, fotocamera, durata della batteria, intelligenza artificiale e facilità d’uso. E tutto questo, se possibile, senza spendere cifre esagerate.

Motorola da qualche tempo rappresenta una delle migliori soluzioni in questo senso, perché ha capito che oltre alla scheda tecnica bisogna porre grande attenzione ad altri dettagli dello smartphone, come i colori che sono realizzati in collaborazione con Pantone, con alcune chicche che rappresentano una unicità sul mercato, come la profumazione dei telefoni che si trova quando si apre la loro confezione.

Design sottile e raffinato, fotocamera da 50 MP che cattura ogni dettaglio, intelligenza artificiale integrata e batteria super affidabile: Motorola Edge 60 Pro è un’ottima scelta per chi vuole buone prestazioni senza complicarsi la vita.

VOTO TOTALE 7.5 Motorola Edge 60 Pro In questo panorama arriva Motorola Edge 60 Pro, uno smartphone che vuole semplificarci la vita con un mix ben bilanciato di stile, funzionalità e prestazioni. Bello da vedere, comodo da usare e intelligente quanto basta: è pensato per chi cerca un’esperienza completa e intuitiva, senza dover diventare un’esperta di tecnologia. Scopriamo insieme com’è andata nella prova d’uso. PRO Eleganza e maneggevolezza

Display fluido e luminoso

Ottime foto in ogni condizione

Software pulito e funzionale CONTRO Moto AI solo in inglese

Ricarica meno veloce rispetto al passato

Qualche dubbio sulla ricezione del segnale Design: sottile e curato VOTO: 8 Motorola Edge 60 Pro è uno di quei telefoni che, appena preso in mano, dà subito una bella sensazione. È sottile, leggero, con angoli morbidi che lo rendono comodo da usare anche con una mano sola. I materiali scelti, come la finitura soft-touch o il retro in nylon, lo rendono elegante ma anche pratico, perché non scivola facilmente. Le colorazioni firmate Pantone aggiungono un tocco fashion, perfetto per chi ama i dettagli curati anche nella tecnologia. Fotocamera: migliorata VOTO: 8 Se ami fare foto, qui trovi un’alleata perfetta. La fotocamera principale da 50 MP firmata Sony regala immagini nitide, luminose e naturali, anche quando la luce non è delle migliori. Ottimo anche lo zoom fino a 10x, stabile e preciso, e la fotocamera grandangolare per le foto di gruppo o i paesaggi. Anche la fotocamera frontale è da 50 MP e fa selfie ricchi di dettagli. Manca l’autofocus, ma l’intelligenza artificiale riesce comunque a individuare sorrisi e occhi aperti anche nei selfie di gruppo. E con la modalità assistita AI, scattare una bella foto diventa semplicissimo, anche se non sei un’esperta. Le riprese in 4K sono dettagliate, ma la stabilizzazione non è sempre impeccabile. Una piccola chicca: tenendo il telefono chiuso e sfruttando il display esterno come mirino, si può usare la fotocamera principale, la più potente e la più definita, anche per scattare un selfie: il risultato è eccellente. Specifiche tecniche: ottime VOTO: 7 Sotto la scocca c’è tutta la potenza che serve nella nostra quotidianità, tra messaggi, lavoro e social: il processore MediaTek Dimensity, affiancato da tanta memoria (fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno), permette di passare da un’app all’altra senza rallentamenti. Il display è ampio e luminosissimo, perfetto per guardare serie tv o scorrere social anche sotto la luce del sole. La batteria da 6000 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo senza ansia da ricarica, mentre il sistema di ricarica rapida ti permette di ottenere il 70% in 15 minuti: ideale quando sei di fretta. Esperienza d'uso: eccellente VOTO: 7 Motorola Edge 60 Pro è dotato di Moto AI, un sistema intelligente che cerca di anticipare le tue esigenze. Ad esempio, ti aiuta a ricordare appuntamenti, suggerisce azioni e può addirittura spiegarti cosa ti sei persa nella giornata. Peccato che (per ora) parli solo inglese. Il software è leggero, pulito e intuitivo, con poche app inutili e una navigazione semplice. Le “Moto Actions” ti permettono di attivare funzioni con piccoli gesti, come accendere la torcia scuotendo il telefono. Un piccolo dettaglio che fa la differenza nella vita di tutti i giorni. Sommario Motorola Edge 60 Pro Design: sottile e curato 8 Fotocamera: migliorata 8 Specifiche tecniche: ottime 7 Esperienza d'uso: eccellente 7

Conclusioni Offerta Smartphone Motorola Edge 60 Pro Smartphone Motorola Edge 60 Pro 6,67 5G Double SIM 512 Go Pantone Shadow Con un prezzo ufficiale di lancio di 649 euro, Motorola Edge 60 Pro si posiziona tra gli smartphone di fascia medio-alta, ma offre davvero tanto; la notizia confortante è che a distanza di poche settimane dalla sua presentazione oggi si compra già (online) ad una cifra inferiore ai 500 €. Con questo significativo ribasso diventa un vero "best buy". È pensato per chi vuole uno smartphone bello, affidabile e ricco di funzionalità, senza impazzire tra menu complicati o spendere una fortuna. Ideale se cerchi un telefono che ti accompagni ogni giorno, dallo scatto perfetto alla gestione dei mille impegni. Un ottimo alleato, soprattutto se verrà aggiornato con l’italiano per la sua AI, con l'evidente punto di forza dato dal mix tra potenza disponibile e dimensioni contenute, con il dettaglio sempre gradevole di colorazioni originali che non si mischiano nel mare indistinto di telefoni grigi o neri.