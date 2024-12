Il colore Pantone 2025 è il Mocha Mousse, le tendenze moda e design

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Come indossare il Mocha Mousse

Ogni anno, l’annuncio del colore Pantone è un momento attesissimo per gli amanti della moda e del design, una sorta di “colore guida” che riflette il mood e le aspirazioni collettive. Per il 2025, il Pantone Color Institute ha scelto il Mocha Mousse, una tonalità calda di marrone chiaro che evoca comfort, armonia e un senso di indulgenza quotidiana. Questo colore, descritto come un “marrone morbido e sensoriale“, porta con sé un messaggio di connessione e benessere, rispecchiando il crescente desiderio di calma interiore e di equilibrio.

Il Pantone 2025 è il Mocha Mousse: la rinascita del marrone

Da sempre considerato un colore secondario rispetto ai neutri più classici come nero e bianco, il marrone ha trovato nuova vita negli ultimi anni, grazie a tendenze come il quiet luxury e il minimalismo sofisticato. Il Mocha Mousse non è solo un marrone: è una tonalità versatile, che può fungere da base per look discreti o essere protagonista di outfit audaci. Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, ha spiegato: “Questo colore rappresenta la ricerca di armonia, pace e connessione tra mente, corpo e spirito”.

I grandi marchi hanno accolto questa tonalità con entusiasmo.Fendi, Gucci e Acne Studios l’hanno presentata nelle loro collezioni primavera/estate 2025, utilizzando il Mocha Mousse in abiti asimmetrici, maxi dress e capi strutturati. Durante le sfilate, modelle di tutto il mondo hanno indossato creazioni che esaltano questa tonalità, dimostrando come il marrone possa essere sia sofisticato che moderno.

Come indossare il Mocha Mousse: ispirazioni dalle celebrità

Il Mocha Mousse si presta a infinite interpretazioni, sia per i look quotidiani che per le occasioni più eleganti. Ecco alcune idee di stile ispirate alle star che hanno scelto questa tonalità.

Fonte: Getty Images

Angelina Jolie: raffinatezza intramontabile

Angelina Jolie ha incantato il pubblico con un abito lungo color Mocha Mousse, arricchito da una stola in pelliccia sintetica e un fermaglio dorato. Il suo look, abbinato a labbra rosse intense e capelli sciolti, è l’esempio perfetto di come questa tonalità possa essere sofisticata e regale. Un outfit ideale per eventi formali o serate di gala.

Bella Hadid in Mocha Mousse

Bella Hadid: sensualità contemporanea

Bella Hadid ha scelto un abito drappeggiato e aderente, con una profonda scollatura che esaltava la sua figura. La tonalità calda del Mocha Mousse, combinata con accessori minimalisti, ha conferito un’aria sofisticata e sensuale, perfetta per un look da red carpet audace.

Chiara Ferragni in Mocha Mousse

Chiara Ferragni: casual chic

Chiara Ferragni ha mostrato come il Mocha Mousse possa essere declinato in uno stile quotidiano, indossando una giacca oversize abbinata a una camicia e pantaloni tono su tono. Il tutto completato da stivali in suede e una borsa Hermès nera, per un look casual ma elegante, ideale per la città.

Cristina Parodi in Mocha Mousse

Cristina Parodi: eleganza senza tempo

Cristina Parodi ha optato per un abito lungo in seta marrone, caratterizzato da drappeggi delicati che abbracciavano la silhouette. La lucentezza del tessuto ha aggiunto un tocco glamour, dimostrando come il Mocha Mousse sia perfetto per le serate di gala.

Jennifer Lopez in Mocha Mousse

Jennifer Lopez: glamour in maglia

Jennifer Lopez ha reinterpretato il marrone in chiave moderna con un coordinato in maglia, composto da shorts e cardigan decorato con dettagli scintillanti. Gli stivali alti color cioccolato e una borsa ton sur ton hanno completato un look che unisce comfort e lusso.

Madonna in Mocha Mousse

Madonna: audacia e originalità

Madonna ha sfoggiato un cappotto doppiopetto strutturato in tonalità Mocha Mousse, abbinato a lunghi guanti in pelle nera e occhiali oversize. Un outfit che combina elementi classici e futuristici, perfetto per chi ama osare con stile.

Rihanna in Mocha Mousse

Rihanna: sensualità boho-chic

Rihanna ha scelto un abito lungo con spacco e dettagli drappeggiati, completato da accessori dorati e una borsa stampata. Il suo stile boho-chic dimostra come il Mocha Mousse possa essere declinato anche per look più rilassati e creativi.

Rose Villain in Mocha Mousse

Rose Villain: audacia trasparente

Rose Villain ha scelto un abito trasparente color Mocha Mousse con dettagli arricciati, abbinato alla sua iconica acconciatura colorata per un look fresco e ribelle. Ideale per eventi moderni e fuori dagli schemi.