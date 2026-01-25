Danno corpo e volume a qualsiasi tipo di capigliature in particolare a quelle sottili: le mousse volumizzanti capelli fini sono il prodotto da avere assolutamente nella haircare routine

iStock La mousse per capelli fini ha un effetto volumizzante

Avere la piega come quella del parrucchiere anche a casa ci spinge a sperimentare con i prodotti, poi se abbiamo i capelli fini la ricerca diventa quasi una missione. Sì, perché nonostante questo tipo di capigliatura abbia il vantaggio di essere facile da pettinare, spesso risulta piatta e senza volume. Ecco che quindi nella nostra haircare routine i prodotti volumizzanti sono un must, e tra le piacevoli scoperte c’è la mousse per capelli fini.

Shampoo, lacche, spray o balsami leave-in sono al primo posto e pur avendo una formulazione pensata proprio per i capelli sottili potrebbero andare ad appesantire la chioma con lo spiacevole effetto piatto o unto che vogliamo assolutamente evitare. La mousse, invece è quel prodotto che una volta scoperto non vorrete più lasciare. Ben lontane dalle formule dei decenni scorsi che lasciavano residui appiccicosi sui capelli e un effetto eccessivamente costruito, oggi le mousse volumizzanti per capelli fini hanno una texture leggera che va ad avvolgere il capello dalle radici per dargli volume in modo naturale.

Se ancora non vi abbiamo convinto a provarle, c’è da aggiungere un plus: le mousse hanno all’interno ingredienti come estratti vegetali o proteine della seta che vanno a idratare la chioma e contrastano l’effetto crespo. Praticamente un solo prodotto e numerosi benefici, tanto che online è possibile trovare una vasta gamma di mousse volumizzanti per capelli fini con caratteristiche differenti (perfino per capelli ricci), tutte pensate per dare vita a uno styling come quello del parrucchiere.

Color Wow la mousse volumizzante per capelli fini senza sale

Cominciamo segnalandovi una mousse che rappresenta l’alleato che stavate cercando per dare volume ai vostri capelli. Color Wow Xtra Large Bombshell Volumizer si distingue dalle altre perché è priva di sale e resine, ingredienti che a lungo andare potrebbero seccare i capelli. Al contrario proprio la presenza dell’estratto di bambù all’interno dona forza alla capigliatura e una piega strutturata senza essere piatta.

Color Wow Xtra Large Bombshell Volumizer La mousse per capelli fini dona forza alla capigliatura

Wella Professionals Eimi è adatta a tutti i tipi di capelli

Pensata per i capelli fini e non solo, la mousse Wella Professionals Eimi è adatta a tutti i tipi di chioma e in particolare a quelle che hanno come unico desiderio avere un volume extra. Il prodotto leave-in va applicato sui capelli bagnati così da andare a idratare in profondità e nello stesso tempo garantire struttura. Con pochi gesti otterrete uno styling che vi accompagnerà per diversi giorni.

Wella Professionals EIMI I capelli fini avranno un volume extra

Volume fin dalle radici con la mousse L’Oréal Professionnel Volume Rootlift

A lungo conservata nel fondo dell’armadietto del bagno per il suo effetto “plastico”, la mousse volumizzante per capelli fini è pronta a farvi dimenticare tutto questo. In particolare quella di L’Oréal ha una caratteristica in più: è arricchita da ingredienti liftanti. Agiscono in profondità, partendo proprio dalle radici così da donare il massimo volume in modo naturale. Ideale tutto l’anno in particolare nelle giornate particolarmente umide è perfetta per allontanare l’effetto crespo.

L'Oréal Professionnel Volume Rootlift La mousse per capelli fini agisce fin dalle radici

Con la mousse di Revlon avrete un risultato professionale

Desiderate avere una piega impeccabile come quella dei saloni? Nella haircare routine non può mancare la mousse volumizzante per capelli fini della Revlon che facilita lo styling e consente un risultato a lunga tenuta. Il merito è tutto della formula a base di fibre naturali che hanno il vantaggio di agire direttamente sul fusto per dare corpo ai capelli più sottili migliorandone la struttura e regalando un finish naturale.

Offerta Revlon Professional Style Masters Con questa mousse per capelli fini avrete un risultato a lunga tenuta

La mousse ghd protegge dal calore

Tra i brand must quando si tratta di capelli fini e non solo, ghd è tra i preferiti perché si prende cura della chioma a 360°. Ne è testimone la mousse Body Goals utilizzata da chi vuole dare volume alla chioma, ma con un plus davvero interessante. Il prodotto riesce a potenziare l’effetto degli strumenti dello styling così da lavorare le ciocche più facilmente. Una volta applicata, poi, crea un film attorno ai capelli per proteggerli dal calore e dalle alte temperature dell’asciugacapelli così da mantenerli sempre sani.

ghd Body Goals La mousse crea un film protettivo attorno ai capelli contro le alte temperature

NEQI Styling, la mousse che dà corpo ai capelli sottili

Progettata appositamente per i capelli fini e sottili, la mousse di NEQI ha tutto quello che si richiede a un prodotto per questo tipo di chioma: una formula leggera che non appesantisce o unge. Al contrario grazie alla presenza di pro-vitamina B5 ha un effetto ristrutturante dalle radici senza incollare i capelli. Cosa vuol dire? Che avrete un risultato naturale e disciplinato.

Offerta NEQI Styling La formula della mousse è leggera e non appesantisce i capelli

La mousse volumizzante per capelli fini e ingredienti naturali: Aveda Phomollient Styling Foam

Realizzata con il 90% di ingredienti di origine naturale Aveda Phomollient Styling Foam è la mousse per capelli fini e medi immancabile se siete alla ricerca di un prodotto efficace, ma in grado di rispettare la chioma e l’ambiente. L’esclusiva tecnologia di riempimento ad aria fa sì che la schiuma sia priva di idrocarburi, l’ideale per i capelli delicati. Il risultato finale è una chioma piena, voluminosa, luminosa e senza residui.

Offerta Aveda Phomollient Styling Foam Gli ingredienti naturali della mousse idratano i capelli

Kérastase e la mousse Bouffante rendono i capelli più spessi

Altro brand leader nella cura dei capelli è Kérastase. Da sempre attento alle necessità di ogni tipologia di capigliatura, nella vasta gamma di prodotti e linee non poteva mancare una mousse per capelli fini. La Bouffante, pensata per chi ha i capelli sottili, può essere utilizzata anche da chi ha una chioma normale ma vuole darle consistenza e spessore. Formulata con ingredienti naturali come olio di marula, di camelia e di Argan, applicandola quotidianamente agisce in profondità garantendo capelli molto più morbidi e idratati. Inoltre saranno elastici e quindi perfetti per realizzare tutte le pieghe che volete con un effetto luminoso.

Offerta Kérastase Bouffante La mousse va a dare corpo ai capelli fini

Moroccanoil e la mousse per capelli fini che felicità la piega

Più di un semplice prodotto per lo styling, la mousse volumizzante di Moroccanoil è un vero e proprio trattamento, caratteristica che è il filo conduttore del brand. Attento al benessere e alla protezione dei capelli, l’ingrediente principale è l’olio di Argan che con le sue proprietà idratanti ed elasticizzanti esalta la bellezza della chioma. Questo avviene anche con la mousse volumizzante per capelli fini, con una formula arricchita da vitamine che ne esaltano il volume e l’elasticità. Perfetto se desiderate una piega impeccabile, ma avete poco tempo il prodotto accelera il tempo di asciugatura senza dimenticare la cura dei capelli: infatti crea una pellicola attorno al fusto che lo protegge dal calore dell’asciugacapelli.

Offerta Moroccanoil mousse volumizzante La mousse per capelli fini rende la piega duratura

Creme of Nature, la mousse per capelli ricci e fini

Non solo i capelli lisci, anche quelli ricci possono essere fini e sottili e per ridargli tono ed elasticità la mousse volumizzante è la soluzione di cui non sapevate di avere bisogno. Tra le più apprezzate con quasi 30 mila recensioni c’è quella di Creme of Nature che piace agli utenti che l’hanno usata per un ingrediente in particolare: l’olio di Argan del Marocco. Una volta applicata vedrete i capelli subito più nutriti, morbidi e voluminosi e direte per sempre addio all’effetto crespo.

Creme of Nature La mousse per capelli ricci fini

