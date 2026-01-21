L’asciugacapelli Rowenta X Karl Lagerfeld ha un design unico e una tecnologia pensata per proteggere la chioma dalla alte temperature, così da restituirvi una risultato bello e luminoso

iStock L'asciugacapelli di stile in edizione limitata

Tutte desideriamo avere capelli belli e idratati, ma a causa di trattamenti e condizioni climatiche possono apparire spenti e disidratati. La risposta a portata di mano per risolvere questa situazione è avere una haircare routine attenta con prodotti selezionati. Se lo shampoo e le maschere sono il primo passo, il tocco finale per donarci una chioma sana e luminosa spetta all’asciugacapelli. Spesso demonizzato perché sono proprio le alte temperature a rovinare i capelli, se scelto con cura può diventare la nostra arma segreta per capelli bellissimi, dobbiamo solo affidarci al device giusto e Rowenta è ai primi posti in questo campo.

Il brand leader nella cura della persona ha voluto migliorare ancora di più i suoi asciugacapelli tanto da stringere una collaborazione con un marchio simbolo di moda ed eleganza, Karl Lagerfeld. La combo ha dato vita all’asciugacapelli Studio Dry che a differenza di quello che si pensa è disponibile online a 18,89€ grazie a uno sconto del 5%. Un prezzo davvero mini per un asciugacapelli di una delle maison più amate e in edizione limitata.

Il design alla moda dell’asciugacapelli Studio Dry di Rowenta

La collaborazione tra Rowenta e Karl Lagerfeld non poteva che avere come risultato un asciugacapelli dal design unico. Riprendendo il mood dello stilista che ha fatto del nero il suo elemento distintivo l’asciugacapelli total black ha un dettaglio che lo rende più di un apparecchio, un elemento d’arredo. Sulla superficie è ritratto il profilo del re della moda per un effetto damascato che unisce minimalismo ed eccentricità.

Capelli sani e protetti con l’asciugacapelli Studio Dry di Rowenta

I capelli meritano attenzioni in tutti i periodi dell’anno ma in particolare in estate quando il sole tende a seccarli e in inverno quando le basse temperature potrebbero rovinarli. Se non possiamo evitare di esporli agli sbalzi termici, possiamo però prendercene cura a casa con l’asciugacapelli Studio Dry di Rowenta X Karl Lagerfeld che si contraddistingue per un’impostazione preziosissima: la Thermo Control. Una volta attivata il device rilascerà in automatico la temperatura ideale adatta alla chioma così da preservarla anche se volete realizzare una piega particolare. Ad aiutarvi a regolarla poi, ci sono 6 impostazioni di temperatura e velocità così da scegliere quella che si addice di più ai vostri capelli.

Con questo styler potrete avere un risultato da salone senza spendere una fortuna grazie al prezzo mini e alla potenza del motore. La tecnologia avanzata Effiwatts ha un’efficienza pari a 2300 W, ma un consumo che non supera i 2100 W. Cosa vuol dire? Che asciugherete i capelli in minor tempo e spendendo meno energia. Praticamente un device conveniente sotto tutti i punti di vista.

Look sempre diversi a portata di mano… e di portafoglio

Se siete tra quelle che amano cambiare continuamente look, allora l’asciugacapelli Rowenta x Karl Lagerfeld diventerà il vostro alleato migliore grazie a diversi accessori come il beccuccio 12 mm pensato per realizzare un’asciugatura precisa sia sui capelli lisci che ricci. Il getto d’aria fredda, poi fissa la piega per risultati duraturi e uno styling perfetto per tanti giorni.

