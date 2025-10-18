L'iconico modello extra lungo si fa corto e sbarazzino: le it girls lo stanno già adorando

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Rita Ora cavalca la moda del momento scegliendo un trench corto avvitato

Per l’autunno 2025, il trench si reinventa, si accorcia e diventa l’oggetto del desiderio più sbarazzino e versatile di stagione. un capo iconico che si spoglia della sua austerità per abbracciare un’allure più fresca, quasi impertinente, conquistando passerelle, street style e, naturalmente, il cuore delle celebrity.

Lo abbiamo visto fare capolino sulle passerelle di brand come The Row, Toteme e Loewe, che ne hanno decretato l’ascesa a must-have indiscusso. non più solo il capospalla da pioggia per eccellenza, ma un vero e proprio statement piece che riscrive le regole del layering. la sua nuova lunghezza, che si ferma appena sopra i fianchi o a metà pancia, lo rende incredibilmente facile da interpretare, una tela bianca su cui dipingere look sempre diversi.

E i colori? Il classico beige rimane una certezza, un passpartout che non stanca mai. ma l’autunno 2025 ci invita a osare con una palette più ricca e avvolgente. Accanto al cammello e al nero, si fanno strada tonalità calde e profonde. pensate al verde oliva, al marrone cioccolato e a tutta la gamma dei neutri moderni come il “mocha mousse”, un colore sofisticato e rilassato. per chi ama i tocchi decisi, il bordeaux e il viola ametista, visti sulle passerelle più importanti, possono trasformare il trench corto in un vero e proprio gioiello da indossare.

7 modelli perfetti per cavalcare il trend

Back to basic: il brand Only è perfetto se cerchi capi dai tagli puliti, di buona qualità e al giusto prezzo. Questo modello, la sua silhouette è pulita e decisa, è la sintesi perfetta tra il rigore di un classico senza tempo e un tocco di modernità irriverente. Il taglio è corto, una lunghezza strategica che arriva ai fianchi, ideale per slanciare la figura e permettere abbinamenti creativi.

Offerta Only Trench Coat ONLAPRIL Trench Coat- 4 colori

Per lo stesso motivo, Only propone anche un modello leggermente più lungo che lo rende adatto anche quando le temperature si abbassano: è un capo furbo e incredibilmente versatile, realizzato per essere il passpartout definitivo del guardaroba di mezza stagione. un pezzo minimalista, senza fronzoli, che risolve il look con un gesto, incarnando un’eleganza semplice e diretta.

Offerta Only Trench Coat lunghezza media - 2 colori

Stufa del solito trench lungo e ingombrante ma non vuoi rinunciare a questo modello passpartout? Ecco l’interpretazione più classica e immediata del trench corto. Ha tutti i codici del capospalla iconico, dal doppiopetto alla cintura da stringere in vita, passando per le pattine sui polsini e i revers ampi, ma condensati in una silhouette più corta.

Offerta Tuopuda Trench corto donna classico - 3 colori

La quintessenza del classico reinterpretato. Non è semplicemente un trench “tagliato”, ma un capo pensato fin dall’inizio per avere una personalità forte e definita, un mix riuscitissimo tra sartorialità maschile e un’attitudine disinvolta e femminile.

Il colletto a revers è ampio e deciso, la chiusura a doppiopetto con bottoni a contrasto conferisce struttura e un’aria vagamente militare-chic mentre la cintura in vita, permette di giocare con la forma: lasciata aperta per un look più sfrontato e casual, oppure stretta in un nodo per sottolineare il punto vita e creare un effetto più avvitato e femminile.



EpheyFIF Trench corto con cintura in vita - 4 colori

Simile al precedente, questo modello si differenzia per la silhouette più rilassata e una spalla leggermente scesa che addolcisce la linea e conferisce un’aria più underground. Perfetto per uno stile chic ma rilassato, un vero jolly del guardaroba autunnale. Dai un’occhiata anche a colori più insoliti come il bellissimo azzurro chiarissimo!



Vimyig Trench corto casual - 6 colori

Questo non è il solito trench corto ma un capospalla dal carattere audace e lussuoso, scolpito in vera pelle per un’allure rock e sofisticata al tempo stesso. Il design corto e la vestibilità rilassata lo rendono un pezzo statement, capace di elevare istantaneamente qualsiasi outfit. I dettagli sono quelli classici del trench, ma esaltati dal pregio del materiale: l’ampio colletto a revers, le spalline con bottone (epaulettes) e la cintura in vita definiscono una silhouette potente e femminile. La pelle, morbida e di qualità, promette di invecchiare magnificamente, acquistando ancora più carattere stagione dopo stagione.

Vera Pelle Trench corto donna In Vera Pelle Beige

Trench sì, noia mai! La linea corta, i revers decisi e la cintura in vita che segna la figura sono tutti elementi classici, ma reinterpretati in una chiave completamente nuova e più grintosa grazie alla scelta del materiale in denim. Un pezzo che fonde l’attitudine ribelle e intramontabile della giacca di jeans con la silhouette strutturata e chic del trench. Il risultato è un ibrido audace, un capolavoro di stile urbano. Il denim, robusto e pieno di carattere, spoglia il trench della sua formalità, regalandogli un’anima più vissuta e casual. La linea corta, i revers decisi e la cintura in vita che segna la figura sono tutti elementi classici, ma reinterpretati in una chiave completamente nuova e più grintosa.

Generic Trench corto donna in denim

Come si indossa questa nuova icona di stile

La sua forza sta proprio nella sua capacità di adattamento. Per un look da giorno che bilancia eleganza e comodità, l’abbinamento con un paio di jeans wide-leg o baggy è la scelta vincente. Il volume ridotto del capospalla permette di giocare con proporzioni più ampie sul fondo, creando una silhouette moderna e interessante. completate il tutto con un paio di sneakers chunky o dei mocassini classici per un tocco preppy.

Se invece cercate un’ispirazione più audace, provatelo con una minigonna e degli stivali cuissardes. Il gioco di lunghezze tra il trench corto e gli stivali che svettano sulle gambe crea un effetto allungante e decisamente grintoso. Diventa la divisa perfetta per chi non vuole passare inosservata, magari scegliendo un modello in pelle per un’ulteriore dose di carattere ma funziona alla perfezione anche con gonne midi o longuette, specialmente se a vita alta, per un look che disegna la figura e risulta incredibilmente chic.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram