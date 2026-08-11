Ilaria Cucchi sposa l’avvocato Fabio Anselmo, un amore nato nel nome di Stefano

ANSA La senatrice Ilaria Cucchi

La senatrice Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo si sposano alla fine di agosto a Vallefoglia, un borgo adagiato sulle colline marchigiane in provincia di Pesaro e Urbino. Il coronamento di un legame nato in uno dei contesti più drammatici della cronaca italiana contemporanea: la tragica scomparsa di Stefano Cucchi nel 2009, una ferita ancora aperta per l’intero Paese, che è stata il punto d’inizio di una lunga battaglia di civiltà e giustizia, ma anche di un cammino di rinascita per entrambi.

Un amore sbocciato all’ombra del dolore

Il primo incontro tra Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo risale al 2009, quando l’avvocato ha accettato di rappresentare la famiglia nell’intricato e doloroso iter giudiziario seguito alla morte di Stefano.

In un clima segnato dalla sofferenza e in una così prolungata vicenda processuale, la vicinanza quotidiana tra la sorella della vittima e il suo difensore a poco a poco si è trasformata in qualcosa di più della sola collaborazione professionale. Per la senatrice Cucchi, Anselmo è diventato un sostegno insostituibile, tanto da definire il loro incontro come un lasciato dall’adorato fratello.

“Ho pensato che Fabio per me era il regalo di Stefano, mio fratello. Stefano mi voleva bene più di qualunque altra cosa al mondo e, anche nei suoi momenti più difficili, la sua domanda era sempre: ‘Ila, ma tu sei felice?’. Stefano se n’è andato, ma non mi ha lasciata da sola: mi ha lasciata con lui. Fabio è stata la svolta della mia vita”, ha raccontato a La Repubblica.

La coppia ha raramente concesso dettagli intimi sulla propria relazione, ma spiccano le parole di Fabio Anselmo al Corriere della Sera, in cui non solo ha confermato le nozze, in programma il prossimo 29 agosto, ma ha anche rivelato quanto sia stato faticoso per molti versi coltivare un rapporto che trascinava con sé timori e riserve. L’avvocato ha confidato come i sensi di colpa lo abbiano inseguito a lungo nel momento in cui ha compreso di essersi innamorato di quella che, in fondo, era una sua assistita, conoscendo bene la delicatezza del contesto questo legame stava prendendo forma.

Il matrimonio dopo anni di lotte

I cinque lunghi anni di sconfitte e amarezzze processuali, vissuti tra il 2009 e il 2014, avrebbero potuto incrinare questo rapporto ma, al contrario, condividere questi momenti di sconforto lo ha reso solo più forte.

Ilaria Cucchi ha raccontato di essersi innamorata di Fabio Anselmo in un momento specifico, nel corso di un’udienza particolarmente tesa, quando all’avvocato fu impedito di formulare una domanda chiave ai periti medici e, in tutta risposta, lanciò la toga per difendere la dignità della sua famiglia.

Dopo tutti questi anni, segnati dalle lotte per Stefano Cucchi, che la sorella continua a impugnare sia in qualità di senatrice che di attivista, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico Sì. Lo farà il 29 agosto a Vallefoglia, nelle Marche, un luogo in cui entrambe le loro famiglie di origine affondano le radici. Il rito civile sarà officiato dal sindaco Palmiro Ucchielli, amico di lunga data della coppia, mentre a i testimoni saranno i quattro figli, nati dalle loro precedenti relazioni.