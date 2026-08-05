Carla Sozzani si sposa a 79 anni, non è mai troppo tardi per dire Sì

IPA Carla Sozzani

L’amore non ha età e no, neanche il matrimonio ne ha. Al di là delle solite frasi che sembrano un po’ “fatte”, di quelle che dici ad alta voce (o pensi, magari) per giustificare qualcosa che va un po’ fuori dalle righe, non possiamo che esser felici per Carla Sozzani. Sorella di Franca, con cui ha condiviso la passione per la moda, propria ragione di vita, la stylist e giornalista (e molte altre cose, in realtà) ha deciso di pronunciare il fatidico Sì all’età di 79 anni, coronando così il suo longevo e intenso amore con l’artista Kris Rhus.

I dettagli delle nozze di Carla Sozzani

Nessuno sfarzo, neanche l’abito è un cruccio per Carla Sozzani che, per sua stessa ammissione, a un giorno dal matrimonio (che si celebra il 6 agosto) non ha ancora deciso cosa indossare per il grande evento. Grande, si fa per dire.

La location scelta per l’occasione è Poieto, tra le montagne bergamasche, vicino a Milano, un posto “al fresco, romantico e con poca gente”, parole sue. Non aspettatevi, perciò, il classico matrimonio iper fashion tutto fiori e lustrini. Per Carla Sozzani c’è un’unica cosa che conta: giurare amore eterno al suo Kris, circondata da sole cinque o sei persone, “niente fiori, niente musica e niente riso”. Smentiti, dunque, i rumors sui presunti “vipponi” d’oltreoceano in arrivo.

“Succede dopo 37 anni d’amore. Possiamo dire di aver fatto il viaggio di nozze più lungo della storia. Era giusto sposarsi alla vigilia degli 80 anni, li compirò giusto tra un anno”, racconta al Corriere della Sera, con l’entusiasmo di una ragazzina alla prima cotta. È lei stessa a spiegare come lei e il suo Kris ne abbiano parlato per anni, di sposarsi, scegliendo finalmente una data appena lo scorso maggio: “È una cosa bella, credo che a questa età sia più romantico farlo che da giovani“. E sì, non possiamo darle torto.

Carla e Kris, un grande amore nel nome dell’arte

Carla Sozzani è una delle figure più influenti della moda, dell’arte, del design. Ex giornalista ed editrice (è stata direttrice di testate come Elle Italia, per dire), nel 1990 ha fondato la Galleria che porta il suo nome a Milano, che nel 1991 si è “trasformata” in 10 Corso Como, pionieristico concept store che ha ridefinito l’esperienza di retail e in cui convivono arti visive, moda, musica e non solo, in perfetta armonia.

Dal 2016 è presidente della Fondazione Sozzani, che “ha come scopo di supportare i giovani talenti, trasmettere loro la conoscenza del mondo della moda”, missione che condivide con la figlia Sara Sozzani Maino. Nonostante non ci sia più proprio da quell’anno, il suo legame con la sorella Franca non si è mai affievolito e ogni scelta, ogni progetto (anche personale) portano sempre con sé l’approvazione e l’abbraccio ideale di una figura che per lei è stata fondamentale.

La storia tra Carla Sozzani e l’artista americano Kris Ruhs, poi, è un ulteriore esempio di quanto l’arte in tutte le sue forme abbia pervaso ogni aspetto della sua vita. Perché quello con Ruhs è da quasi 40 anni un grande amore ma, al contempo, un sodalizio artistico che li ha visti collaborare l’una al fianco dell’altro, impegnando energie e creatività. È proprio grazie al talento e all’impronta scultorea di Ruhs che ha preso vita l’inconfondibile identità visiva di 10 Corso Como, compresi il celebre logo con i cerchi concentrici, l’architettura degli spazi e gli elementi di design interno.