Alba Parietti in bikini a Ibiza è favolosa e replica a tono a chi la critica per l’età

Alba Parietti si rilassa a Ibiza e in bikini è favolosa. Ma qualcuno non ci sta e lei replica a tono.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alba Parietti

A 65 anni Alba Parietti è favolosa e su Instagram sfoggia forme perfette e un bikini che farebbe invidia a chiunque. La conduttrice si è concessa una vacanza sull’isola spagnola nei suoi luoghi del cuore, dedicandosi al relax e al divertimento.

Alba Parietti in bikini su Instagram

Sport, una dieta equilibrata, ma anche genetica: Alba Parietti sembra aver fatto un patto col Diavolo. Per lei il tempo si è fermato, cristallizzato agli anni Novanta, quando incantava tutti in film cult come Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez.

Da allora sono trascorsi anni, ma Alba non ha mai perso un pizzico del suo fascino. Al contrario, è diventata sempre più bella e libera. Perché la conduttrice non è solamente una splendida donna, ma anche una persona che non ha mai avuto paura di esporsi, di dire ciò che pensa e di inseguire la propria felicità, al di là dei facili giudizi altrui.

“Spiaggiamento totale”, ha scritto pubblicando una foto che la ritrae di spalle, con un bikini viola, mentre si rilassa in un beach club di Ibiza, comodamente stesa sul lettino sotto l’ombrellone.

In tanti si sono complimentati con la conduttrice, notando la sua bellezza. “Che dire, semplicemente bellissima”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Credevo fosse l’immagine di una ragazza di trent’anni”. E ancora: “Neanche una trentenne ha il tuo fisico”, “Sempre in grande forma”, “Bellissima donna”, “Non invecchi mai”, “Wow, meravigliosa”.

Ma c’è anche qualcuno che ha criticato Alba Parietti. “Posa molto elegante per una donna di quasi settant’anni”, ha scritto un utente, sottolineando l’età della conduttrice. Un commento che non è piaciuto ad Alba, tanto che ha scelto di rispondere a tono.

“Molto più elegante fare una battuta sull’età di una donna come la tua – ha risposto -. Totale idiota”.

Il segreto del fisico di Alba Parietti

Non è la prima volta che una foto in bikini di Alba Parietti scatena un acceso dibattito sulla sua forma fisica, così eccezionale a 65 anni. La conduttrice d’altronde non ha mai nascosto di aver sempre dedicato molto tempo alla cura di sè. Spesso condivide su Instagram i video dei suoi workout indoor e degli allenamenti all’aria aperta. Adora mangiare, ma sa anche scegliere piatti e cibi sani.

“A tavola non mi contengo e suscito molta invidia”, aveva confidato tempo fa, spiegando di non seguire regimi alimentari rigidi.

“Mi assiste la genetica: mia madre è morta a 78 anni senza neanche una ruga – aveva aggiunto -. E poi mi prendo cura di me stessa. Vado in palestra tre volte alla settimana, mi segue una donna: la mia personal trainer è una specie di Rambo assassino”.

Riguardo ai presunti ritocchini poi la conduttrice è sempre stata molto sincera e chiara: “Non ho mai nascosto i ritocchini – aveva raccontato -. In un fisico brasiliano con un bel sedere che, col tempo, non è più quello di una volta, avevo il seno piccolo e ora ho una terza. Poi la bocca: con la chirurgia non è venuta come avrei voluto, ma ho imparato a conviverci. L’unico mini lifting l’ho fatto a 60 anni. Naso e zigomi sono gli stessi di quando ero bambina”.