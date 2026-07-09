acasadi Alba Parietti, vicino a Milano: tra dettagli pop e piscina

IPA Alba Parietti

C’è un modo per capire davvero una persona: osservare come sceglie di arredare casa. Anche la stessa Alba Parietti lo ha detto: una casa deve assomigliare a chi ci vive. E la sua, a Basiglio, alle porte di Milano, la racconta parecchio.

La villa di Basiglio di Alba Parietti, tra rosso, quadri e atmosfere d’altri tempi

La dimora di Alba Parietti è una villa vera e propria, con il giardino intorno, la piscina e una grande veranda affacciata sul verde. Si sviluppa su più piani, e già varcando la soglia si intuisce il gusto della padrona di casa. Non ci sono pareti spoglie o quel minimalismo un po’ freddo che va tanto di moda negli ultimi anni.

Al contrario: la casa è viva, piena, abitata da oggetti che raccontano una storia. Lampade che di sera scaldano ogni angolo, cornici appese un po’ ovunque, fiori freschi, piccoli tesori accumulati negli anni. E un colore su tutti: il rosso, che ritorna come un filo conduttore in ogni angolo della villa, dalle lampade ai complementi d’arredo.

Anche la zona notte segue lo stesso fil rouge; legno, qualche dettaglio animalier, e ancora una volta il rosso a fare capolino nelle lampade accanto al letto. Un ambiente caldo, decisamente personale: la camera si trova all’ultimo piano – lo tradisce il tetto spiovente – e proprio questo le regala quell’aria un po’ raccolta, quasi da rifugio. Perché è questo, per Alba: una oasi lontana dal mondo.

C’è poi una stanza che porta con sé un pezzo di famiglia: quella che oggi accoglie gli ospiti, ma che un tempo apparteneva al figlio, Francesco Maria Oppini. A ricordarlo, un ritratto che li immortala insieme, madre e figlio. La cucina cambia atmosfera: non più i toni caldi della casa, ma colori più scuri e contemporanei (grigio e nero), pavimento chiaro e una frase alle pareti che riassume la filosofia di vita di Alba Parietti. “Good friends. Good wine. Good time.” Buoni amici, buon vino, bel tempo.

Perché Alba ama così tanto la villa di Basiglio

A chi le chiede come mai abbia scelto proprio questo angolo appena fuori Milano, Alba Parietti risponde sempre allo stesso modo: perché a Basiglio si sente libera. È il suo piccolo angolo di verde a due passi da Milano, il posto dove può abbassare la guardia e concedersi la normalità che altrove talvolta le è preclusa.

Qui, ha raccontato lei stessa, può permettersi persino di girare struccata, in tuta, senza pensieri. Al punto che una volta una collaboratrice domestica le impedì quasi di uscire, allarmata: “Non può uscire conciata così, lei è Alba Parietti!”. Un episodio che magari fa sorridere, ma che spiega bene cosa rappresenti questo posto per lei: il luogo dove smettere di essere il personaggio e tornare semplicemente se stessa.

C’è poi una ragione ancora più importante: a Basiglio è vicina al figlio, che abita nella non lontana Milano 3. Perché in fondo, al di là di tutto, quello che Alba cerca tra queste mura è la cosa più semplice del mondo: sentirsi a casa.