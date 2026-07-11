Eva Herzigova, le nozze da favola con Gregorio Marsiaj a Palazzo Carignano dopo 25 anni d’amore

Dopo 25 anni insieme e tre figli, Eva Herzigova e Gregor Marsiaj si sono sposati nella suggestiva cornice di Palazzo Carignano, la storica residenza del ramo cadetto dei Savoia

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Getty Images Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj

Sabato 11 luglio, Torino si è trasformata nella cornice di una splendida favola contemporanea. Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj hanno pronunciato il loro “sì” più importante, sigillando un legame indissolubile che dura da ben un quarto di secolo. Per accogliere questa emozionante cerimonia civile, la coppia ha scelto un luogo molto particolare: la Sala dei Plebisciti di Palazzo Carignano.

Questo maestoso edificio barocco, simbolo dell’Unità d’Italia, già sede del Parlamento Subalpino (attualmente chiuso al pubblico per ragioni conservative) e oggi custode del Museo del Risorgimento, è il perfetto omaggio a una città che gli sposi amano profondamente. È qui, infatti, che la top model e l’imprenditore hanno scelto di stabilirsi e di far crescere la loro meravigliosa famiglia, circondati dall’affetto dei loro tre figli: George di 18 anni, Philip di 15 e il più piccolo, Edward, che oggi ha 12 anni.

L’amore tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj

La storia d’amore tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj è una di quelle rare eccezioni dello showbiz che fanno ancora credere nel destino e nei sentimenti duraturi. Tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 2001 sulla spiaggia di Varigotti, nella splendida riviera ligure. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, che ha unito due mondi apparentemente distanti.

Nata in Repubblica Ceca, Herzigova era già un’icona planetaria assoluta grazie al leggendario spot Wonderbra e amatissima dal pubblico italiano, che l’aveva consacrata sul palco del Festival di Sanremo accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti. Alle spalle, la splendida modella aveva un primo matrimonio con Tico Torres, celebre batterista dei Bon Jovi.

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Ma il vero porto sicuro Eva l’ha trovato solo accanto a Gregorio, 49 anni, esponente di una delle famiglie più stimate e radicate della Torino industriale. Suo padre, Giorgio Marsiaj, è infatti il celebre fondatore e presidente di Sabelt, un colosso mondiale nella produzione di componenti di sicurezza e sedili sportivi per vetture da competizione. Un’unione solida, cresciuta lontano dai pettegolezzi e fortificata giorno dopo giorno, fino a questa splendida maturità.

Note classiche e un brindisi stellato al Del Cambio

La cerimonia è stata in linea con lo stile intimo e sofisticato della coppia, che ha preferito puntare sull’emozione piuttosto che sulla teatralità (si fa per dire, vista la location). Per accompagnare lo scambio delle promesse in un contesto così solenne, gli sposi hanno scelto la purezza della musica acustica, affidando la colonna sonora della giornata ad arie classiche eseguite magistralmente al pianoforte.

Per la cena di nozze, Eva e Gregorio hanno voluto rimanere fedeli al loro amore per la città sabauda, trasferendosi con i loro ospiti a pochissima distanza da Palazzo Carignano. Il banchetto e il brindisi d’onore si sono tenuti in uno dei luoghi simbolo della gastronomia piemontese: il ristorante stellato Del Cambio.

Un evento blindatissimo

Come si addice alle grandi occasioni del jet set, l’evento è rimasto rigorosamente blindato, avvolto da una fitta cortina di riservatezza che ha alimentato la curiosità di appassionati ed esperti di costume. Tra gli invitati selezionatissimi vi erano nomi di primo piano della moda globale, tra cui la supermodella italiana Mariacarla Boscono, grande amica della sposa, insieme ai massimi esponenti delle storiche dinastie e dell’imprenditoria torinese.