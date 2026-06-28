Incidente sul set di Mercoledì 3: Eva Green ricoverata in ospedale

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IPA Eva Green

Un incidente sul set, poi la corsa in ospedale. La protagonista è Eva Green, attrice nel cast di Mercoledì 3 che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dopo essersi fatta male durante le riprese della nuova stagione della serie Netflix.

Incidente sul set di Mercoledì 3 per Eva Green

Secondo quanto riporta The Sun, l’attrice 45enne avrebbe subito un infortunio ad una gamba nel corso delle riprese dello show. Le sue condizioni però non desterebbero preoccupazioni e al momento non sarebbero gravi.

Nella serie la star veste i panni di zia Ophelia, un personaggio particolarmente misterioso. L’incidente si è verificato mentre la troupe di Mercoledì 3 si trovava in Irlanda, nelle vicinanze di Dublino, città in cui si stanno svolgendo le riprese della terza stagione dell’amatissima serie con protagonista Jenna Ortega.

Secondo quanto svelato da un testimone l’incidente subito da Eva Green sarebbe stato piuttosto serio, tanto che l’attrice sarebbe stata trasportata immediatamente in ospedale. “È stata una cosa brutta – ha spiegato -. Eva ha riportato un infortunio e stava chiaramente soffrendo, i produttori non hanno voluto correre rischi. Sono stati chiamati i medici e Eva è stata portata in ospedale. Ha ricevuto le cure del caso e ora si sta riprendendo bene”.

Per consentire alla diva francese di riprendersi e di sottoporsi alle cure, le riprese dello show per ora sono state interrotte e riprenderanno, con molta probabilità, quando la situazione sarà migliorata.

Mercoledì 3, le anticipazioni sulla terza stagione della serie

In Mercoledì 3, Eva Green veste i panni di zia Ophelia, sorella di Morticia Addams, interpretata da Catherine Zeta Jones. Un personaggio dal passato oscuro, misterioso e tormentato. Il personaggio era già apparso sul finale della seconda stagione. Zia Ophelia infatti era comparsa di spalle mentre scriveva sul muro una frase inquietante: “Wednesday must die”.

La stessa Eva Green aveva commentato il suo ingresso nel cast dello show, affermando di essere entusiasta per questa nuova avventura. “Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo terribilmente contorto di Wednesday nei panni di zia Ofelia – aveva detto -. Questo show è un mondo così deliziosamente oscuro e spiritoso, non vedo l’ora di portare il mio tocco di follia alla famiglia Addams”.

Al Gough e Miles Millar, showrunner e sceneggiatori della serie avevano invece aggiunto: “Eva Green ha sempre portato sullo schermo una presenza esaltante e singolare: elegante, inquietante e meravigliosamente imprevedibile. Queste qualità la rendono la scelta perfetta per Zia Ofelia. Siamo entusiasti di vedere come trasformerà il ruolo ed espanderà il mondo di Wednesday”.

Non è dato sapere quando riprenderanno le riprese di Mercoledì 3, di certo la nuova stagione della serie avrà, secondo quanto spiegato dagli sceneggiatori, un’impronta più dark e gotica. La storia, insomma, diventerà particolarmente oscura, superando i confini del teen drama e soprattutto della scuola Nevermore, assumendo una “dimensione internazionale”.