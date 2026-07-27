Eva Longoria, abito argento e nuovo taglio di capelli: così ha illuminato Marbella

Tra altissimi picchi di glamour e filantropia, Eva Longoria ha illuminato una notte di mezza estate grazie ad un abito da sogno ed un look nuovo di zecca

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Eva Longoria a Marbella per il Global Gift Gala 2026

Il richiamo dell’estate, si sa, porta spesso con sé il desiderio di un cambiamento radicale e nemmeno le dive di Hollywood sanno resistere a tale tentazione. Lo sa bene Eva Longoria, la quale ha scelto la prestigiosa cornice di Marbella per debuttare con un look totalmente inedito.

Abbandonata — definitivamente? — l’iconica chioma fluente di Gabrielle Solis, l’attrice ha incantato il pubblico non solo con un abito d’argento bello da togliere il fiato, ma soprattutto grazie ad un freschissimo caschetto sulle spalle, che promette di diventare il taglio più copiato della calda stagione.

Eva Longoria d’argento vestita a Marbella stabilisce il taglio corto dell’estate 2026

È stato il prestigioso Hotel Don Pepe Gran Meliá, luogo che ormai da tempo accoglie le più grandi personalità internazionali unite per scopi benefici, ad ospitare il quindicesimo Global Gift Gala: sfilando con estrema nonchalance e classe sul tappeto rosso dell’evento, Eva Longoria ha dimostrato ancora una volta come la maturità artistica e personale possa coincidere con il vertice assoluto della propria forma estetica.

Il fulcro del suo cambiamento radicale? Un audace e sofisticato soft bob, amatissimo taglio a caschetto che sfiora delicatamente le clavicole, e che si distacca nettamente dalle lunghe onde castane a cui ci aveva abituati dai tempi di Desperate Housewives: la scelta di una riga laterale profonda e di scalature leggerissime ha saputo donare un volume naturale alla chioma, incorniciando alla perfezione i suoi bellissimi lineamenti e conferendole un’aria contemporaneamente sbarazzina e regale.

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A valorizzare questa strepitosa rivoluzione d’immagine è stato poi un abito da sera che sembrava richiamare i riflessi della luna andalusa, ricoperto d’argento scintillante, freddo e purissimo: caratterizzato da una sensualissima schiena nuda, una scollatura generosa ed una silhouette estremamente aderente, ad esaltare fortemente la sua figura impeccabile, questo era interamente ricoperto di applicazioni ad effetto specchio.

Parliamo di una scelta cromatica che non solo ha creato un contrasto magnetico con la sua carnagione ambrata, ma che ad ogni movimento sotto i flash dei fotografi si traduceva in un gioco di luci abbagliante che rendeva letteralmente impossibile non notarla.

Eva Longoria, tra picchi di glamour e filantropia

Oltre l’indiscutibile impatto estetico, la presenza di Eva Longoria a Marbella porta con sé un significato ben più profondo, legato alla sua nota attività filantropica: la serata di gala ha infatti celebrato quindici anni di impegno costante della Global Gift Foundation, un’organizzazione che lavora instancabilmente per garantire una vita dignitosa a donne, bambini e famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità estrema.

L’attrice, da sempre in prima linea come ambasciatrice d’eccezione dell’evento, ha alternato i sorrisi per la stampa a momenti di sincera commozione, ricordando l’importanza di restituire speranza attraverso progetti concreti. Insomma, con un solo colpo di forbici e una mise da favola, non ha soltanto illuminato una notte di mezza estate ma ha anche e soprattutto dimostrato come tutto questo sfarzo possa coincidere con le battaglie più nobili, mosse dal sincero interessamento per un futuro migliore.