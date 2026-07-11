Chi è Gregorio Marsiaj, il marito di Eva Herzigova

IPA Gregorio Marsiaj ed Eva Herzigova

Un amore lungo 25 anni, tre figli e un matrimonio magnifico ospitato da Palazzo Carignano a Torino. Gregorio Marsiaj è un imprenditore torinese, erede di un importante “family business” nell’automotive, ma diventa noto al grande pubblico come compagno – e oggi marito – della top model ceca Eva Herzigova e padre dei loro tre figli. La loro storia è una delle più longeve e riservate dello showbiz, costruita tra Torino, Londra e le colline piemontesi, lontano dai riflettori aggressivi che spesso caratterizzano questo tipo di legami.

Chi è Gregorio Marsiaj

Nato a Torino nel 1976, Gregorio Marsiaj cresce in una famiglia imprenditoriale: il padre Giorgio è il fondatore e presidente di Sabelt S.p.A. e della holding M. Marsiaj & C, realtà di riferimento nella componentistica automotive di alta gamma. Gregorio raccoglie questa eredità con una formazione internazionale – laurea alla Bocconi e studi alla University of California, Berkeley – che lo portano a diventare una figura centrale nella Sabelt e nelle società di famiglia specializzate in cinture di sicurezza, sedili sportivi e sistemi di ritenuta. In Italia viene descritto come un imprenditore “facoltoso” e, in certa stampa estera, persino come miliardario, ma sempre lontano dai salotti mediatici e molto attento alla privacy.

L’incontro con Eva Herzigova

La storia con Eva Herzigova nasce nei primi anni Duemila, dopo la fine del matrimonio della modella con il batterista dei Bon Jovi, Tico Torres. Diverse ricostruzioni collocano il loro primo incontro tra il 2001 e il 2003, quando Eva rimane bloccata in Liguria a causa di problemi ai voli in seguito all’11 settembre e conosce Gregorio sulle coste italiane: da quel momento, la coppia non si è più separata. Per la modella, che aveva giurato di non volersi risposare dopo il divorzio, l’arrivo di Marsiaj è comunque una svolta sentimentale importante, tanto da farle cambiare idea sul matrimonio e sulla vita familiare.

Dopo anni di relazione stabile, nel 2017 Eva annuncia sui social il fidanzamento ufficiale con Gregorio, pubblicando una foto in bianco e nero e la dedica “You are the one”, che fa il giro dei media internazionali. Le nozze arrivano solo dopo un lungo percorso insieme: i due si sono uniti in matrimonio l’11 luglio a Palazzo Carignano, con una cerimonia che è più come il sigillo di una storia già consolidata che l’inizio di una nuova fase.

La vita privata

Dal loro amore sono nati tre figli maschi: George nel 2007, Philippe nel 2011 ed Edward nel 2013, che vivono tra Torino e Londra e vengono mostrati molto raramente in pubblico. Sia Gregorio sia Eva hanno sempre dichiarato di voler tutelare la privacy dei bambini, scegliendo pochi scatti sui social e una vita scandita da scuola, attività all’aperto e momenti in famiglia, più che da red carpet. Il lockdown del 2020 ha rafforzato il legame con Torino: Eva ha raccontato di essersi innamorata delle colline piemontesi, dove la famiglia ha trovato un equilibrio tra natura, lavoro e una dimensione domestica quasi “anti-divistica”.

Nonostante la grande riservatezza, la coppia è finita al centro dell’attenzione nel 2011, quando Gregorio viene fotografato a Praga in atteggiamenti intimi con una donna bruna durante un party, episodio raccontato da settimanali italiani e esteri. Le immagini alimentano per mesi le voci di una possibile rottura, ma Eva decide di perdonarlo e di non mettere fine alla relazione, sottolineando in un’intervista a Belve che, con dei figli, vale la pena combattere per qualcosa di più importante di un singolo scivolone. La crisi viene superata: nel 2013 nasce il terzo figlio Edward e, negli anni successivi, la coppia appare di nuovo unita sui red carpet, confermando una storia che oggi dura da oltre vent’anni.