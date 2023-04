Eleonora Daniele: “Il parto è stato uno shock”. L’ipotesi di un secondo figlio

Fonte: IPA Eleonora Daniele, il racconto di come è stato il parto

Mamma felice e innamorata da ormai tre anni della piccola Carlotta, Eleonora Daniele ha rivelato qualcosa di più sul parto, su cosa le è accaduto e perché per lei è stato uno shock. E non ha chiuso le porte neppure all’ipotesi su un secondo figlio. La giornalista, e padrona di casa di Storie Italiane, è un volto molto amato dai telespettatori che dal lunedì al venerdì la seguono con affetto su Rai Uno: sempre abbastanza riservata sulla sua vita privata, ha voluto raccontare qualcosa di più su di lei e sulla sua famiglia.

Eleonora Daniele, cosa ha detto del parto

Tre anni fa Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta con la nascita di Carlotta, nata dal legame con il marito Giulio Tassoni. Una felicità grande e un amore enorme per la sua piccola: la giornalista e conduttrice ne ha parlato in una lunga intervista a Gente, in cui ha detto la sua sulla maternità, sul momento del parto e sulla gratitudine che ha provato nell’essere diventata mamma.

“È vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita – ha detto parlando della figlia -. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’”, ovvero fammi una bambina.

La giornalista ha anche approfondito il discorso dell’età, infatti quando Carlotta è nata lei aveva 43 anni, ma è rimasta incinta in maniera naturale poco dopo le nozze con il marito. E se la gravidanza l’ha fatta sentire “invincibile”, dopo il cesareo c’è stata una complicazione: “Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”.

Un post parto un po’ più difficile ma che non ha spento la felicità dell’essere diventata mamma. E, dalla nascita di Carlotta, Eleonora Daniele non ha mai celato la sua gioia, come dimostrano anche parole che aveva detto in passato.

Eleonora Daniele, l’ipotesi secondo figlio

La maternità è una felicità da replicare? Per Eleonora Daniele sì, come ha raccontato lei stessa nell’intervista rilasciata a Gente: “Vorremmo, ma senza accanimento – ha detto -, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre”. Poi la conduttrice ha aggiunto: “Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me”.

Ma il desiderio di diventare mamma bis non lo aveva nascosto neppure in passato infatti, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, a un anno dalla nascita di Carlotta, aveva rivelato: “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”.

Un grande amore, quello che unisce la giornalista, la figlia e al marito Giulio Tassoni: la coppia è da sempre lontana dai gossip, ma ogni tanto si mostra insieme in qualche evento pubblico. Rare foto che fermano attimi di vita da cui emerge il profondo legame tra loro.