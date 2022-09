Venezia 79, Eleonora Daniele: la rara (e bella) foto con il marito Giulio

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Sono tanti i VIP che in questi giorni si concedono una passerella al Lido in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ma l’arrivo di Eleonora Daniele al fianco del marito Giulio Tassoni è stato certamente uno dei più ammirati. La coppia vive una lunga e splendida storia d’amore, sono sposati dal 2019 e condividono anche una figlia bellissima nata lo scorso anno. Ma i due hanno sempre tenuto alla propria privacy ed è raro vederli così, insieme e sorridenti in occasione di un evento che inevitabilmente ha i riflettori puntati addosso. E sì, dobbiamo ammettere che sono semplicemente meravigliosi.

Eleonora Daniele a Venezia, la rara foto col marito Giulio

Ci vuole poco per capire quanto bello e forte sia il legame tra Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. Lo dimostrano i sorrisi pieni di gioia e quella naturale complicità che – ammettiamolo – fa davvero invidia. E poi quella mano che stringe con dolcezza e affetto la spalla di lei, un piccolo gesto che all’apparenza potrebbe sembrare insignificante ma che in verità dice tanto.

In un solo scatto realizzato nella splendida cornice della Mostra del Cinema di Venezia, sbarcati sulla passerella che in questi giorni ha visto tantissime celebs come Elodie, Federica Pellegrini e la madrina Rocìo Munoz Morales, la Daniele e il marito sono a dir poco meravigliosi e hanno letteralmente incantato i presenti.

La coppia è convolata a nozze nel 2019 e da quel momento non ha fatto altro che cementare un’unione, sempre più intensa di giorno in giorno. La stessa unione da cui è nata la piccola Carlotta, figlia amatissima e che per la conduttrice è stata un sogno che si realizza.

Fonte: IPA

Eleonora Daniele e l’impegno per la Croce Rossa Italiana

La presenza di Eleonora Daniele alla Mostra del Cinema di Venezia non è stata di certo casuale. Oltre a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, infatti, la conduttrice da tempo si impegna attivamente al fianco della Croce Rossa Italiana (e non solo). A Venezia 79 è stata madrina della presentazione di The Lost Beauty – La bellezza perduta: Siria, docuserie con Raoul Bova prodotta da RealLife Television in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la Mezzaluna Rossa Siriana.

In una delle sue ultime interviste, rilasciata nel salotto di Oggi è un altro giorno alla collega Serena Bortone, aveva proprio espresso quanto per lei sia importante aiutare il prossimo: “Aiutare gli altri per me è molto di più di un gesto: è una missione. Per me esiste solo la capacità e la forza di lottare per le persone che stanno male e che soffrono. Non è un qualcosa che faccio per chissà quale motivo, sono cresciuta così: sono stata abituata in questa maniera”. Bella, elegante e con un cuore grande.

Eleonora Daniele a Venezia, il look da giorno

Potevamo tralasciare il look di Eleonora Daniele? Naturalmente no, vista la capacità della conduttrice di stupirci a ogni sua apparizione, in televisione e al di fuori del piccolo schermo. La sua innata eleganza questa volta è stata messa in risalto dai pantaloni palazzo bianchi abbinati al blazer rosso con revers maxi, taschine con orlo bianco e bottoni doppiopetto. Il completo da giorno perfetto, insomma. Ancor di più perché la scelta dei colori non è stata una semplice questione “estetica”: la Daniele ha voluto, infatti, rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana anche con il suo look.