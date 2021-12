Eleonora Daniele, il suo Natale bellissimo con Carlotta: “Con me, due angeli speciali”

Eleonora Daniele, il volto di Storie Italiane, è nel periodo più felice della sua vita. Era l’inizio del 2020 quando, emozionata, ha annunciato in diretta tv di essere incinta di sua figlia Carlotta. Una gravidanza voluta e cercata per molto tempo insieme al marito Giulio Tassoni, con il quale ha una relazione che dura dal 2002. Adesso è felice e pronta a passare le festività natalizie al meglio, nonostante alcuni ricordi malinconici che la fanno commuovere.

Eleonora Daniele, il suo Natale con Carlotta

Nella sua casa a Roma, Eleonora Daniele ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al settimanale Dipiù mostrando senza riserve la sua vita privata e raccontando anche alcuni particolari molto intimi che riguardano il passato. “Sono convinta che questo sia il Natale più bello della mia vita”, ha spiegato la Daniele con sua figlia accanto, sorridente e vestita da piccolo Babbo Natale.

Il motivo di questa immensa felicità è che finalmente potrà riabbracciare la sua mamma (che è stata poco bene la scorsa estate, ha precisato) e la sua intera famiglia in Veneto dopo tanto tempo in cui varie situazioni, soprattutto la pandemia, hanno impedito loro di vedersi.

Ora che Carlotta è più grande, ovviamente è stata la protagonista nel momento in cui la conduttrice e suo marito hanno deciso di fare l’albero di Natale. “Quante risate ci siamo fatti io e mio marito”, ha raccontato, spiegando che l’aiuto della piccola di casa consisteva più che altro nel rompere alcune decorazioni e per questo è servito l’intervento dei genitori che l’hanno aiutata ad appenderle.

Insieme a tutta questa felicità, però, Eleonora Daniele nasconde anche un velo di malinconia.

Eleonora Daniele, i segnali dei suoi angeli

Durante il periodo natalizio, si sa, le perdite umane si fanno sentire maggiormente, e non perché durante il resto dell’anno non si senta la mancanza di chi non c’è più, ma l’atmosfera del Natale e i pranzi in famiglia sono il momento in cui si pensa a come potrebbe ancora essere la vita senza certe mancanze. Eleonora Daniele ha perso il suo papà nel 2010 e suo fratello Luigi, affetto da autismo, nel 2015. Un argomento delicato abbordato nel suo libro edito da Mondadori, Quando ti guardo negli occhi, storia di Luigi, mio fratello. La conduttrice ha raccontato di come ha sentito la presenza di suo fratello Luigi dopo molto tempo in cui riusciva a percepire solo quella del papà.

Durante la riproduzione del brano Last Christmas, la preferita di quando erano ragazzini, ha abbracciato sua figlia Carlotta nella penombra della casa per ballare su quelle note; la piccola, invece di divincolarsi come fa spesso, ha stretto a sua volta la madre in un caloroso abbraccio.

Per la conduttrice è stato un momento magico, in cui ha sentito fortemente la presenza di suo fratello Luigi. Un momento speciale che racchiude una dolce promessa, quella di portare Carlotta a conoscere suo zio a Saonara; una promessa che riscalda il cuore.