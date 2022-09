Venezia 79, i 5 migliori momenti che forse vi siete persi

Con le premiazioni di sabato 10 settembre anche l’edizione numero 79 della Mostra del Cinema di Venezia è giunta al termine. Tantissimi sono stati i film in concorso (e non) più che degni di nota e che nei prossimi mesi potremmo vedere nei cinema e sulle piattaforme di streaming. Altrettanti sono stati i momenti che rimarranno nella storia di questa edizione della kermesse tutta dedicata alla settima arte. Ecco i 5 migliori che (forse) vi siete persi.

Il look gender fluid di Timothée Chalamet (che si lancia tra i fan)

Dopo i film, i look da red carpet di Venezia sono quello che più di ogni altra cosa destano l’attenzione del pubblico. Tra i più discussi, e meglio riusciti, senza dubbio spicca l’outfit che Timothée Chalamet ha indossato per il tappeto rosso del film di Luca Guadagnino (vincitore del Leone d’Argento per la miglior regia) dal titolo Bones at all.

Chalamet era fasciato in una tuta rossa di Haider Ackermann tempestata di micro-pailettes e con scollo all’americana che lasciava scoperta la schiena. Un look gender fluid che ha ricordato a molti quelli di Mick Jagger e Prince.

Il ventiseienne, attore del momento amatissimo dai giovanissimi, dopo il red carpet si è avvicinato e ha salutato calorosamente i suoi fan che fin dalla mattina erano appostati dietro le transenne ad attenderlo. Un gesto da anti-divo super apprezzato!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: una proposta di matrimonio da red carpet

È stato molto discusso il romantico (e plateale) gesto di Alessandro Basciano, ex “vippone” dell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello VIP, che ha scelto il tappeto rosso di Venezia 79 per fare la proposta alla compagna Sophie Codegoni conosciuta proprio nella Casa.

In molti si sono chiesti se fosse il luogo adatto per un gesto così intimo ma, al di là delle polemiche, resta il fatto che la scena di Basciano inginocchiato davanti alla biondissima Sophie rimarrà negli annali del Festival.

La coppia, che sta insieme da meno di un anno, ha fatto incetta di flash e – per il tempo di un “sì, lo voglio” – è stata la protagonista del Festival.

Ana De Armas, una Marilyn in rosa

Uno dei film più discussi dell’edizione 79 della Mostra del Cinema di Venezia è stato Blonde, biopic romanzato (e molto crudo) dedicato all’icona senza tempo Marilyn Monroe e basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates.

La protagonista del film, la cubana da De Armas, è da annoverare sicuramente tra le donne più belle che hanno calcato il tappeto rosso di Venezia 79.

Anche il red carpet del film l’attrice ha reso omaggio alla diva Marilyn con il suo long dress plissettato di Luis Vuitton che nel taglio ricordava lo storico abito bianco della diva americana indossato nel film Quando la moglie è in vacanza. Abito bianco che ha fatto la storia del cinema con la gonna che svolazzava mossa dal vento.

L’arrivo a sorpresa di Brad Pitt

Sempre a proposito del film Blonde, l’arrivo a sorpresa di Brad Pitt al Lido di Venezia è stato uno dei momenti clou di questo Festival. Il divo, più in forma che mai, si è presentato alla kermesse in quanto produttore della controversa pellicola dedicata alla diva Marilyn e diretta da Andrew Dominik.

Brad Pitt ha attirato l’attenzione della stampa (e non solo) anche per il suo look da red carpet che l’ha visto sfilare a fianco ad Ana De Armas in un elegantissimo completo scuro, con papillon, e ai piedi un paio di sneakers Adidas: abbinamento destinato a diventare glam.

Inoltre, Ana De Armas e Brad Pitt sono senza dubbio destinati a essere ricordati come la coppia da tappeto rosso più bella di Venezia 79.

Fonte: IPA

Harry Styles e Olivia Wilde (finalmente) insieme sul red carpet

Nella sesta giornata di Festival è approdato al Lido uno degli ospiti più attesi della kermesse, come dimostrato dalle centinaia di persone appostate davanti al red carpet per vederlo.

Harry Styles si è presentato al Festival per la prima del film Don’t Worry Darling diretto dalla sua fidanzata, di 10 anni più grande, Olivia Wilde.

I due, che hanno una relazione molto riservata dal 2021, hanno sfilato insieme per la prima volta su un red carpet per la gioia dei fan e gli appassionati di cronaca rosa.