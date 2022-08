Festival di Venezia 2022: le super star internazionali

Fonte: IPA Cate Blanchett tra le star del Festival di Venezia 2022

L’attesa per il Festival di Venezia 2022 è quasi finita: a partire da mercoledì 31 agosto, infatti, star da tutto il mondo faranno il loro arrivo nella città per La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà nello storico Palazzo del Cinema. Sono tante le star internazionali attese per questo grande evento che è alla sua settantanovesima edizione: da Penelope Cruz a Harry Styles, tutti gli ospiti che saranno presenti sul red carpet.

Festival di Venezia 2022: le star più attese

Come ogni anno, la città di Venezia sarà colma di grandi volti del cinema nazionale e internazionale. Questa volta, probabilmente più di altri anni, sono attese delle star che riescono a raggiungere anche un pubblico piuttosto giovanile. Il red carpet è il momento più atteso, così come lo sono le donne che con i loro abiti sono in grado di incantare tutti i presenti.

Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Harry Styles: presente per il film di Olivia Wilde, intitolato Don’t Worry Darling, l’ex componente dei One Direction farà sicuramente tremare il red carpet e le fan che accorreranno in numerose.

Ci saranno molte prime volte e anche tanti ritorni: è il caso della meravigliosa Penelope Cruz, che quest’anno è presente con due film: si tratta di On the Fringe (di Juan Diego Botto) e L’immensità (di Emanuele Crialese); anche Timothée Chalamet farà il suo ritorno in grande stile, protagonista del film Bones & All di Luca Guadagnino dopo il grande successo di Dune.

Tra i vari nomi importanti che faranno parte del Festival di Venezia 2022 ci sono anche quello di Cate Blanchett (con il film Tar), Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola e Jodie Turner-Smith, che fanno parte del cast di White Noise, e la meravigliosa Ana De Armas, protagonista del film che racconta la vita di Marylin Monroe, Blonde.

Venezia 2022: le star italiane

Per un evento così importante non possono di certo mancare gli artisti di casa. Elodie è pronta per calcare il red carpet della 79ª edizione della Mostra del Cinema come esordiente nel mondo del cinema, grazie alla sua partecipazione come protagonista nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

Tra gli altri, anche Elio Germano e Luigi Lo Cascio per il film Il Signore delle Formiche e l’immancabile e amatissimo Alessandro Borghi, che quest’anno sarà presente per il suo ruolo da protagonista nel thriller Sole di mezzanotte.

Rocio, la madrina di Venezia 79

Come madrina della 79ª edizione della Mostra del Cinema, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre, è stata scelta Rocio Muñoz Morales: l’attrice è riuscita ad ottenere un posto d’onore in un contesto così importante, e tutto grazie al suo talento che negli anni le ha fatto raggiungere altri grandi traguardi. Per l’occasione, come di consueto, la madrina di Venezia dovrà essere la protagonista di un attesissimo discorso.

A tal proposito, l’attrice ha rivelato al Corriere della Sera: “Dirò quanto il cinema è importante per le nostre vite, per sognare, per vivere vite diverse dalle nostre. Ho capito di essere innamorata del cinema da bambina, papà a casa guardava tanti film e mi ha trasmesso questa passione”.