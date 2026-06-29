Alba Parietti favolosa in nero, il look sensualissimo aspettando i 65 anni

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Alba Parietti, i 10 look più sensuali della tv italiana

Splendere nonostante le critiche è da sempre il grande superpotere di Alba Parietti. Ebbene, ad un passo dai suoi sessantacinque anni, eccola rispondere sui social ai detrattori e insieme al tabù dell’età nel modo che le riesce meglio: lasciando tutti senza fiato, grazie ad un look total black da vera diva d’altri tempi.

Alba Parietti, “prove tecniche di compleanno”: il total black toglie il fiato

Il tempo scorre per tutti ma, apparentemente, non per Alba Parietti. Con un traguardo anagrafico importante dietro l’angolo, la showgirl ha usato i social non per nascondersi ma per lanciare l’ennesima provocazione, dando prova di come la sensualità non abbia affatto una data di scadenza.

L’ultimo scatto condiviso, al motto di “prove tecniche di compleanno”, ha letteralmente infiammato il popolo di Instagram: la vediamo in una forma fisica straordinaria mentre indossa il long dress nero come la notte disegnato per lei dalla sua amica Betta Guerreri. Non si tratta semplicemente di una scelta di stile azzeccata, piuttosto di una vera e propria dichiarazione d’intenti che mira a ridefinire i canoni della bellezza “perennial”.

Il modello scelto per l’occasione è una sintesi perfetta di audacia e raffinatezza: mentre il taglio lungo accarezza le curve con precisione sartoriale, scollatura e maxi spacco aggiungono quel pizzico di seduzione che non guasta. Mai.

Ed ecco che il total black, da sempre considerato il porto sicuro in materia d’eleganza, diventa nelle mani della conduttrice uno strumento di seduzione attiva e consapevole. Ad arricchire il look ci pensano poi dei sandali con il tacco alto, il contrasto con la sua chioma bionda e anche un trucco magnetico, che punta tutto sull’intensità degli occhi.

Ogni elemento, insomma, sembra essere stato studiato a tavolino per comunicare sicurezza, restituendo l’immagine di una donna che possiede il proprio corpo — e la propria età — con orgoglio assoluto.

Le parole di Alda Merini su Instagram

Il post in questione non è passato inosservato anche e soprattutto per il messaggio profondo che la showgirl ha voluto associare alle immagini: più volte abbiamo visto Alba Parietti utilizzare la vetrina dei social per far sentire la propria voce e, spesso e volentieri, anche per promuovere una filosofia di fiera accettazione del tempo, scagliandosi contro chiunque cerchi di spegnere la luce o il sorriso altrui.

“A chi vorrebbe vederti triste, tu sorridi, anche se hai l’inferno che ti arde dentro. Sorridi perché la tua dignità ha un prezzo che a loro non sarà mai permesso pagare” sono le parole di Alda Merini che si leggono a corredo dei vari video.

Accettare gli anni che passano non significa rinunciare alla propria femminilità o alla voglia di osare, e tale mise ne è la prova tangibile. Ovviamente la reazione del pubblico è stata immediata, divisa come sempre tra una pioggia di complimenti entusiasti da parte di colleghi e ammiratori e i consueti commenti di dissenso, ai quali la diretta interessata ha risposto ancora una volta con la letale arma dell’indifferenza.

Diciamocelo: arrivare alla soglia dei sessantacinque anni con questa energia e questa presenza scenica è il risultato di un percorso personale che va ben oltre l’estetica, e lei ci ha dimostrato di nuovo come la vera sensualità risieda nella consapevolezza del proprio valore.