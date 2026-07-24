Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Alba Parietti

Le estati a Ibiza di Alba Parietti sono leggendarie e lei ogni anno ci svela dettagli che ci fanno sognare. Così, quando ha condiviso su Instagram le foto della sua magnifica terrazza, sono arrivati migliaia di commenti di invidia positiva perché tutti vorremmo essere lì.

Alba Parietti, la terrazza vista mare a Ibiza

Come ogni estate da diverso tempo a questa parte, Alba Parietti ci delizia con le sue foto da Ibiza. A volte sono suoi selfie in bikini o costume mozzafiato, altre volte è protagonista la meravigliosa casa in cui soggiorna dove ogni ambiente è arredato con oggetti di design e dettagli ricercati. Il bianco e l’azzurro sono i colori dominanti e lo stile occidentale incontra suggestioni orientali.

Nelle ultime immagini condivise su Instagram, Alba si concentra sull’ampio terrazzo bianco che si affaccia sul mare regalando una vista suggestiva, poetica e rilassante, davvero da togliere il fiato.

Nel primo breve video, Alba si vede riflessa sulla porta a vetri. Scende le scale del salotto e va verso l’esterno. Indossa uno slip dress. È sera e per creare un’atmosfera romantica e soffusa ci sono candele bianche accese di varia dimensione.

Il soggiorno con affaccio sul terrazzo è arredato con enormi divani bianchi, una coppia di vasi di alabastro, un prezioso tavolino da caffè, statue orientali. Il pavimento in marmo è in parte rivestito da tappeti in corda. Lo sguardo è rivolto al terrazzo, dove troviamo altre chaise longue con morbidi cuscini disposte ai bordi della piscina esterna, più in là il mare.

Lo stesso angolo da sogno, Alba ce lo mostra con la luce del giorno ed è meraviglioso con lei seduta in terrazza. Peccato solo che la giornata sia nuvolosa e non rende come dovrebbe, anche perché la vista sul mare di notte con le luci accese nelle case è davvero mozzafiato.

La Parietti commenta così le immagini condivise: “La vita può essere bellissima. E quando siamo felici, appagati e possiamo condividere i momenti magici con persone a cui vogliamo bene e’ il massimo della felicità. #ibizaforever❤️”. In effetti quello è un luogo che riempie il cuore e non si può che essere felici e in armonia lì, soprattutto se accanto ci sono le persone giuste.

Alba Parietti, che lusso

Di fronte a tale bellezza, molti follower ha inviato cuoricini e messaggi. C’è chi si complimenta e scrive: “Tutte le tue dimore sono un capolavoro 👏👏” e ancora: “Che lusso e che fascino… un’atmosfera decisamente sexy, me gusta mucho!”. “Bella Albina ti meriti tutto 😍😍 chapeau 💯💯”. “BELLISSIMA ALBA!❤️❤️❤️❤️❤️”; “Bentornata sulla nostra isola😘a presto“; “Posto incantevole come lei Alba ❤️”.

Non manca qualche polemica ma che non riguarda la terrazza appena vista. Si riferiscono all’intervista che la Parietti ha rilasciato recentemente dove fa un evidente paragone per provocare tra gli uomini e le toilette di cui forse però non tutti hanno compreso il senso.