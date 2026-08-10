Roberto Bolle esagera in barca, addominali scolpiti e solo un asciugamano addosso

IPA Roberto Bolle

Tempo di vacanze per Roberto Bolle, che si gode un po’ di meritato relax a bordo di una barca. Veleggia in alto mare e il panorama sulla costa greca di cui gode deve essere stupefacente, ma quello che lui offre ai fan non è da meno. Nello scatto che pubblica su Instagram ha addosso solo un asciugamano color salmone che gli avvolge i fianchi e le gambe. Bello come un dio pagano, col torace nudo e gli addominali di marmo lascia a bocca aperta.

Le foto delle vacanze

Roberto Bolle a 51 anni ha un corpo che sembra sfidare l’anagrafe: non c’è un centimetro fuori posto, e il sole greco non fa che accentuare ogni dettaglio della muscolatura. Ma tanta tonicità non è solo merito di madre natura: un fisico così è il frutto di una disciplina che negli anni è diventata parte della sua identità, almeno tanto quanto il talento sul palco.

Sfogliando la galleria che il danzatore offre ai fan, si scoprono immagini in cui si dedica agli sport acquatici o si rilassa sul mare. Assorto, sorridente, ammiccante: cambiano le pose e i mood ma resta intatto il fascino. Molto poetica la foto in cui danza al tramonto, un’immagine che unisce la grazia del movimento alla fisicità. Lo stretching a riva torna a mettere in primo piano il fisico statuario: le braccia toniche, le spalle disegnate, l’addome scolpito.

La stella sulla walk of fame

Roberto Bolle si gode la Grecia in tutte le sue sfaccettature, dal mare alle serate nei locali tipici. Sono vacanze che lo trovano particolarmente di buonumore, visto che arrivano in un momento magico della carriera. Solo pochi giorni fa è stato annunciato ciò che ogni artista spera che prima o poi possa accadere: la sua carriera verrà consacrata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles, il marciapiedi più famoso del mondo. Il ballerino non fa mistero che per lui è un sogno che si realizza: “Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà… Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera” ha confidato.

Una vita di successi

Un traguardo che si aggiunge a una carriera straordinaria, iniziata prestissimo e costruita passo dopo passo sui palcoscenici più importanti del mondo. Roberto Bolle è stato étoile del Teatro alla Scala e principal dancer dell’American Ballet Theatre, ha danzato nei più prestigiosi teatri internazionali e ha portato la grande danza a un pubblico sempre più ampio anche attraverso il suo “Roberto Bolle and Friends”. Una disciplina che l’ha portato nei teatri più prestigiosi e che a 51 anni continua a dare risultati evidenti. Lo dimostrano alla perfezione anche gli scatti della sua vacanza greca: se quando danza incanta per la leggerezza dei movimenti, in costume e con un asciugamano sui fianchi conquista per la forza e un sex appeal che non hanno rivali.