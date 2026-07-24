Roberto Bolle conquista la Stella sulla Walk of Fame: “Un sogno che si avvera”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Roberto Bolle

Roberto Bolle è pronto a prendersi Hollywood. Ma non con tutù e scarpette, o almeno non più: nel 2027 il nome dell’étoile italiana verrà infatti inciso sulla celebre Walk of Fame, il marciapiede più fotografato di Los Angeles.

La Stella è un riconoscimento che profuma di consacrazione internazionale e che porta la danza classica in un territorio solitamente dominato da divi del cinema, cantanti e star della televisione statunitense. Bolle è stato scelto nella categoria Live Theatre/Live Performance e farà parte di una selezione composta da 32 personalità dello spettacolo.

Una notizia che ha inevitabilmente fatto emozionare il ballerino. Del resto, quante volte avrà sognato questo momento durante le interminabili ore trascorse alla sbarra o dietro le quinte di un teatro?

Roberto Bolle sulla Walk of Fame, la gioia dell’étoile

Roberto Bolle non ha nascosto la felicità per un premio destinato a diventare uno dei momenti simbolici della sua carriera. Nel messaggio condiviso dopo l’annuncio, il ballerino ha parlato di un sogno diventato realtà: “Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti”, ha dichiarato.

Per poi aggiungere: “Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera”.

L’étoile ha ricordato però che nessun grande successo nasce dal lavoro di una sola persona, dedicando quindi il riconoscimento alla famiglia, ai collaboratori e a chi lo ha sostenuto fin dagli esordi. Un posto speciale spetta naturalmente anche al pubblico, che negli anni lo ha seguito non soltanto nei teatri, ma anche in televisione e nei grandi eventi organizzati nelle piazze italiane.

“Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore”.

A condividere con lui la categoria riservata alle esibizioni dal vivo ci saranno Nicole Scherzinger e Jo Koy. La data in cui la Stella verrà ufficialmente scoperta non è stata ancora resa nota, ma la cerimonia è prevista nel corso del 2027. Hollywood, insomma, dovrà aspettare ancora un po’. L’entusiasmo dei fan italiani, invece, è già esploso.

Il ballerino che ci ha fatto innamorare della danza

La carriera di Roberto Bolle sembra davvero la trama di un film. Partito dal Piemonte, ha scoperto molto presto la passione per la danza e, appena undicenne, è entrato nella scuola del Teatro alla Scala. Da quel momento ha trasformato il talento in una vita scandita da prove, sacrifici e successi sempre più importanti.

Laura Ferrari

Il suo nome ha raggiunto alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Ha collaborato con il Royal Ballet di Londra ed è diventato il primo italiano a ricoprire il ruolo di Principal Dancer all’American Ballet Theatre di New York.

Eppure, il segreto del suo successo non si limita alla tecnica impeccabile. Bolle ha fatto qualcosa che pochi ballerini classici erano riusciti a realizzare prima di lui: è diventato una vera celebrità pop.

Con i suoi programmi televisivi, i gala e manifestazioni come Roberto Bolle and Friends e OnDance, ha tolto il balletto dalla sua aura più austera, rendendolo vicino anche a chi non ha mai messo piede in un teatro. Elegante, riservato e sempre impeccabile, ha conquistato un pubblico trasversale senza mai trasformare la propria vita privata in uno spettacolo.

Roberto Bolle, un altro pezzetto d’Italia a Hollywood

Con la futura Stella, Roberto Bolle entrerà nel gruppo degli italiani celebrati sulla Walk of Fame. Prima di lui sono arrivati nomi giganteschi come Sophia Loren, Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Ennio Morricone, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti.

Il ballerino si prepara così a scrivere un’altra pagina della sua storia, portando sotto i riflettori americani non soltanto il proprio nome, ma anche l’eleganza della danza italiana.